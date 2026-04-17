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TRÁFICO EM BH

Drogas no Barreiro: dois homens são presos com 110 pinos de cocaína em BH

Polícia apreendeu cocaína, crack e dinheiro durante operação na Vila Independência, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG)

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/04/2026 05:47 - atualizado em 17/04/2026 06:49

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Os suspeitos foram presos com 110 pinos de cocaína, 86 pedras de crack e R$ 153 em dinheiro
Os suspeitos foram presos com 110 pinos de cocaína, 86 pedras de crack e R$ 153 em dinheiro crédito: PMMG/Reprodução

Dois homens foram presos por tráfico de drogas nessa quinta-feira (16/4), na Vila Independência, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada durante operação de Radiopatrulhamento Tático Móvel, com foco no combate ao tráfico intenso na região.

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Durante as buscas, os militares conseguiram localizar e prender os suspeitos, além de apreender 110 pinos de cocaína, 86 pedras de crack e R$ 153 em dinheiro.

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Os dois autores foram conduzidos à delegacia.

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