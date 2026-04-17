Drogas no Barreiro: dois homens são presos com 110 pinos de cocaína em BH

Dois homens foram presos por tráfico de drogas nessa quinta-feira (16/4), na Vila Independência, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada durante operação de Radiopatrulhamento Tático Móvel, com foco no combate ao tráfico intenso na região.

Durante as buscas, os militares conseguiram localizar e prender os suspeitos, além de apreender 110 pinos de cocaína, 86 pedras de crack e R$ 153 em dinheiro.

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Os dois autores foram conduzidos à delegacia.