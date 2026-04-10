Operação mira grupo ligado ao tráfico e à tortura de idoso e gestante em MG

Uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi desarticulada em uma operação deflagrada nesta sexta-feira (10/4) pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar. Três pessoas foram presas. A investigação também apurou o crime de tortura contra um idoso e uma gestante, ligados a um homem apontado como desafeto no meio criminoso.

A operação mobilizou cerca de 40 policiais e ocorreu nos bairros Alto do Cabral, Nossa Senhora do Ó, Campinas e Morada da Serra, além de desdobramentos no município vizinho de Santa Luzia.

O foco da operação foi o cumprimento de mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra suspeitos apontados como responsáveis pela instabilidade da segurança local. Entre os detidos está uma das lideranças do grupo, conhecida pelo uso de violência extrema na disputa por territórios.

"As investigações revelaram que, recentemente, o suspeito invadiu a residência de familiares de um rival, onde, com uma arma de fogo, submeteu os moradores — incluindo um idoso e uma gestante — a agressões físicas e atos de tortura para obter informações sobre o paradeiro de opositores", explicou a Polícia Civil em comunicado.

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Durante as buscas, as equipes apreenderam entorpecentes, armas de fogo, munições e balanças de precisão. A investigação prossegue a fim de identificar se outras pessoas estão envolvidas com o grupo criminoso.