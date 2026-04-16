Homem é preso em MG após trocar pedras de crack por sexo; veja o caso
Dois homens, responsáveis por tráfico em Piriquito, no Vale do Rio Doce, foram presos com substâncias parecidas com crack e pasta base de cocaína.
Durante patrulha da Polícia Militar em casa no município de Periquito, na região do Vale do Rio Doce, um jovem foi preso com 17 pedras de crack no bolso. A operação ocorreu na noite de ontem. Na residência, foi encontrada uma mulher que confirmou ser usuária da substância e que o autor do crime teria trocado 2 pedras de crack por sexo com ela. Ela também comprou 3 pedras pelo valor de R$10,00 cada.
A operação dos militares ocorreu devido a uma denuncia anônima de que um homem realizaria transporte de substâncias entorpecentes até a cidade de Periquito, onde o suspeito foi preso. Ao ser abordado, ele apresentou resistência. Outra testemunha, que estava na casa, confirmou as atividades do suspeito e a troca de sexo por crack entre ele e a mulher.
Posteriormente, ainda na noite de quarta-feira (15/4) foi informado a PM que outro responsável pelo tráfico estaria em outra casa e eles foram até o local. Ao ser abordado, o segundo autor tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi pego pelos militares.
Ele confessou ter sido recrutado pelo primeiro autor para realizar tráfico de drogas intercalando dias e horários de venda com ele. As atividades ocorriam em frente a casa, onde os usuários iam até o portão buscar os entorpecentes. Elas foram registradas por uma câmera de segurança que também foi apreendida pela Polícia.
O suspeito revelou a PM que o imóvel ao lado era utilizado como depósito dos traficantes, tendo sido encontradas na busca da corporação: grande quantidade de substância análoga ao crack, uma pedra grande de pasta base de cocaína, uma cartucheira e uma garrafa de refrigerante de 2 litros contendo diversos microtubos, os quais, segundo relato, seriam utilizados para armazenamento de cocaína.
Para a PM, ele também confirmou a compra recente de mercadoria, no município de Belo Oriente, no distrito de Perpétuo Socorro. Foram adquiridos 50 gramas de pedra semelhante ao crack, no valor de R$1.400,00.
Os autores de 39 e 28 anos foram presos junto com o material apreendido. Eles já possuem registros de ocorrências relacionadas ao crime de tráfico de drogas.