Assine
overlay
Início Gerais
PRISÃO

Homem é preso em MG após trocar pedras de crack por sexo; veja o caso

Dois homens, responsáveis por tráfico em Piriquito, no Vale do Rio Doce, foram presos com substâncias parecidas com crack e pasta base de cocaína.

Publicidade
Carregando...
Pedro Naves*
16/04/2026 12:15

compartilhe

SIGA
×
Dois homens são presos com grande quantidade de pedras semelhantes a crack e cocaína crédito: PMMG

Durante patrulha da Polícia Militar em casa no município de Periquito, na região do Vale do Rio Doce, um jovem foi preso com 17 pedras de crack no bolso. A operação ocorreu na noite de ontem. Na residência, foi encontrada uma mulher que confirmou ser usuária da substância e que o autor do crime teria trocado 2 pedras de crack por sexo com ela. Ela também comprou 3 pedras pelo valor de R$10,00 cada.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A operação dos militares ocorreu devido a uma denuncia anônima de que um homem realizaria transporte de substâncias entorpecentes até a cidade de Periquito, onde o suspeito foi preso. Ao ser abordado, ele apresentou resistência. Outra testemunha, que estava na casa, confirmou as atividades do suspeito e a troca de sexo por crack entre ele e a mulher.

Posteriormente, ainda na noite de quarta-feira (15/4) foi informado a PM que outro responsável pelo tráfico estaria em outra casa e eles foram até o local. Ao ser abordado, o segundo autor tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi pego pelos militares.

Ele confessou ter sido recrutado pelo primeiro autor para realizar tráfico de drogas intercalando dias e horários de venda com ele. As atividades ocorriam em frente a casa, onde os usuários iam até o portão buscar os entorpecentes. Elas foram registradas por uma câmera de segurança que também foi apreendida pela Polícia.

O suspeito revelou a PM que o imóvel ao lado era utilizado como depósito dos traficantes, tendo sido encontradas na busca da corporação: grande quantidade de substância análoga ao crack, uma pedra grande de pasta base de cocaína, uma cartucheira e uma garrafa de refrigerante de 2 litros contendo diversos microtubos, os quais, segundo relato, seriam utilizados para armazenamento de cocaína.

Para a PM, ele também confirmou a compra recente de mercadoria, no município de Belo Oriente, no distrito de Perpétuo Socorro. Foram adquiridos 50 gramas de pedra semelhante ao crack, no valor de R$1.400,00.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os autores de 39 e 28 anos foram presos junto com o material apreendido. Eles já possuem registros de ocorrências relacionadas ao crime de tráfico de drogas.

Tópicos relacionados:

minas-gerais policia trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay