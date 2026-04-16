Concurso da Polícia Militar: veja os salários e benefícios da carreira

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A carreira na Polícia Militar atrai milhares de candidatos todos os anos em busca de estabilidade e uma remuneração competitiva. Com concursos públicos sendo uma porta de entrada constante, entender os salários e benefícios é fundamental para quem planeja seguir essa trajetória profissional em diversos estados do Brasil.

O salário de um policial militar varia consideravelmente dependendo da unidade da federação. Em São Paulo, por exemplo, a remuneração inicial para o cargo de Soldado PM de 2ª Classe é atualmente de R$ 5.055,53 (com reajuste de 5.560,00). É importante não confundir esses vencimentos com os de cargos de nível superior ou da área da saúde, como o de Tenente Médico, que possui inicial de R$ 9.832,41. Vale ressaltar que os valores podem sofrer alterações conforme novas atualizações e gratificações estaduais.

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É importante destacar que o valor inicial mencionado corresponde ao período do Curso de Formação de Soldados. Após a conclusão e a promoção para Soldado PM de 1ª Classe, o salário aumenta. A remuneração é composta pelo soldo base e por uma série de gratificações e adicionais, como o Regime Especial de Trabalho Policial (RETP) e o adicional de insalubridade.

Benefícios e plano de carreira

Além do salário, a carreira militar oferece um pacote de benefícios que reforça seu atrativo. A estabilidade no emprego, garantida após um período probatório, é um dos principais diferenciais em relação ao setor privado. Outras vantagens costumam incluir:

Plano de saúde próprio ou convênios médicos e odontológicos.

Regime de aposentadoria especial, com regras distintas das aplicadas à maioria dos trabalhadores.

Possibilidade de receber auxílio-moradia ou utilizar moradias funcionais (vilas militares).

Acesso a assistência psicológica e social.

A progressão na carreira é outro ponto forte e bem definido. Um soldado pode ser promovido ao longo do tempo para as graduações de cabo, 3º sargento, 2º sargento, 1º sargento e subtenente. Cada promoção representa um aumento salarial significativo e novas responsabilidades.

Para quem busca postos mais altos, há a possibilidade de prestar concursos internos para o Curso de Formação de Oficiais (CFO). Ao concluir o curso, o militar se torna aspirante a oficial e pode chegar aos postos de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel, o topo da hierarquia da corporação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.