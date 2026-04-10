Como estudar para concurso público trabalhando? Veja 7 dicas de gestão

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a previsão de milhares de vagas em diversas áreas para 2026, a preparação para concursos públicos está no radar de muitos brasileiros. Para quem já tem uma jornada de trabalho, conciliar as duas rotinas parece uma missão impossível, mas com organização e método, o desafio se torna viável. O segredo não está em encontrar mais horas no dia, mas em aproveitar de forma inteligente o tempo que já existe.

A chave para o sucesso é transformar a rotina em uma aliada dos estudos. Com disciplina, é possível criar um fluxo de aprendizado contínuo que se encaixa até mesmo nas agendas mais apertadas, sem precisar sacrificar o descanso ou a saúde.

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Veja sete dicas práticas para aplicar no dia a dia:

Crie um cronograma realista

Analise sua rotina semanal e identifique blocos de tempo fixos para estudar. Seja honesto sobre suas capacidades. É melhor planejar uma hora de estudo focado por dia e cumprir, do que programar quatro horas e se frustrar por não conseguir.

Defina metas pequenas e diárias

Em vez de pensar em “zerar o edital”, estabeleça objetivos menores, como ler 20 páginas de um livro ou resolver 15 questões de uma matéria específica. Concluir essas pequenas tarefas gera uma sensação de progresso e mantém a motivação em alta.

Aproveite os tempos “mortos”

O trajeto para o trabalho, a fila do banco ou a hora do almoço podem se tornar momentos de estudo. Use aplicativos com flashcards, ouça audioaulas ou revise anotações rápidas pelo celular. Esses minutos somados fazem uma grande diferença no final do mês.

Adote o estudo ativo

Não se limite a apenas ler ou assistir a videoaulas. Pratique resolvendo questões de provas anteriores, elabore resumos com suas próprias palavras e use técnicas como a revisão espaçada para fixar o conteúdo. Métodos ativos aumentam a capacidade de retenção da informação.

Tenha um espaço dedicado

Organize um canto da sua casa para ser seu local oficial de estudos. Manter o ambiente limpo, silencioso e com todos os materiais à mão ajuda o cérebro a entrar no “modo de concentração” mais rapidamente e evita distrações desnecessárias.

Comunique sua rotina

Converse com familiares e amigos sobre seu projeto. Explique que precisará de foco e, em alguns momentos, terá que recusar convites. Ter uma rede de apoio que compreende e respeita seu objetivo é fundamental para evitar interrupções e cobranças.

Priorize o descanso

Estudar com sono ou exaustão é ineficiente. Uma boa noite de sono é crucial para a consolidação da memória e do aprendizado. Programe pausas durante os estudos e reserve pelo menos um período da semana para relaxar e se desconectar completamente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.