Polícia encontra 10 quilos de maconha em casa de idosa em Patos de Minas

A Polícia Militar apreendeu cerca de 10 quilos de maconha, na tarde desta quarta-feira (15/4), na casa de uma idosa de 67 anos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ela e um homem foram presos.

O caso foi registrado no Bairro Morada do Sol, depois que denúncias anônimas apontaram movimentação suspeita e forte cheiro de maconha no imóvel. Com base nas informações, os militares foram até o local e já perceberam o odor da droga ao chegarem.

A idosa atendeu a equipe e disse que tinha apenas uma pequena quantidade para uso próprio. Durante buscas, porém, os policiais encontraram um quarto trancado nos fundos da casa. Dentro de um guarda-roupa, havia uma mochila com 13 barras de maconha e outras porções menores.

Questionada novamente, a moradora afirmou que a droga seria de um homem de 38 anos, que teria deixado o material na residência no dia anterior. Ela disse que não sabia que se tratava de entorpecentes.

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Os policiais foram até o endereço do suspeito, que tentou evitar a abordagem, mas foi localizado dentro da casa. Ele negou ser dono da droga. Ambos foram presos e levados à delegacia, junto com o material apreendido.

