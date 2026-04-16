Queda de carreta no Anel: "Fiquei muito nervoso", diz morador de rua

"Foi um susto muito grande." A declaração é de Paulo Sérgio dos Santos, de 55 anos, que se preparava para dormir debaixo do viaduto no Anel Rodoviário no momento da queda de uma carreta no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (16/4). Ele relatou que o impacto o deixou abalado e chegou a pedir um remédio a uma pessoa que estava no local para tentar se acalmar.

A carreta caiu na altura do bairro Madre Gertrudes, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), o motorista teria perdido o controle da direção, fazendo com que o veículo despencasse do viaduto até a Avenida Amazonas, onde ficou completamente destruído.

Carreta que caiu de viaduto no Anel Rodoviário Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Paulo Sérgio, que vive sob a estrutura do viaduto, contou que estava em sua rotina quando tudo aconteceu. "Eu estava tomando água e o rapaz foi buscar comida para nós. Eu estava indo arrumar aqui, que eu já ia tampar com a lona para nós dormirmos", contou.

Bombeiros em deslocamento para atendimento de acidente de carreta que caiu do viaduto da avenida Amazonas, na divisa BH-Contagem. CBMMG/Divulgação

Segundo ele, o barulho da carreta foi o primeiro sinal de que algo estava errado. "Eu estava ali sentado, e passou por cima de mim um barulhão danado. Quando eu vi, era a carreta passando. Eu fiquei lá no cantinho, sem mexer", disse.

Após o impacto, o homem afirmou ter ficado bastante abalado. "Saí nervoso, depois tentei me acalmar. Desci e fui lá embaixo e pedi um remédio para ficar mais calmo, porque eu fiquei muito nervoso", compartilhou.

Ele também relatou preocupação com um companheiro que estava com ele no momento do acidente. "O rapaz que mora comigo foi buscar almoço para nós e não voltou até agora", explicou.

Antes da chegada do resgate, duas vítimas foram retiradas da carreta por pessoas que passavam pelo local. Ambas estavam inconscientes e feridas. O estado de saúde delas não havia sido atualizado até a última informação divulgada.

As equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 14h e atuaram rapidamente na ocorrência. O veículo apresentava vazamento de combustível, o que elevou o risco de incêndio ou explosão e exigiu atenção redobrada dos socorristas.

O acidente também causou impacto no trânsito da região, com retenções registradas durante o atendimento e a remoção do veículo.

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Estagiária sob supervisão da editora Vera Schmitz