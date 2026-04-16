Leis de trânsito: 72% dos brasileiros apoiam mais rigor nas estradas
Estudo revela que mulheres são mais favoráveis a limites de velocidade; apesar do desejo por segurança, a dependência do carro particular continua
compartilheSIGA
Uma pesquisa da Ipsos sobre mobilidade revela que 72% dos brasileiros apoiam leis de trânsito mais rigorosas para melhorar a segurança nas estradas. O índice nacional supera a média global, que é de 66%. O estudo ouviu pessoas em 31 países.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Em média, 55% dos entrevistados globalmente estão preocupados com a segurança rodoviária em sua área local. A preocupação é maior para quem vive em área urbana (57%), em comparação com zonas rurais (51%) e suburbanas (52%).
Leia Mais
-
Especialistas dão dicas de como não sofrer acidentes no trânsito
-
O trânsito no Brasil não pode mais ser sinônimo de insegurança
-
Estudo do governo Lula sugere que autoescola não impacta em menor letalidade no trânsito
As opiniões se dividem quando o assunto é a redução dos limites de velocidade. Em áreas residenciais, a maioria (70% em média) apoia a medida. Já em vias expressas ou autoestradas, o apoio global cai para 56%.
Mulheres apoiam mais a redução
Existe uma diferença de opinião entre homens e mulheres. Em todas as gerações, as mulheres são mais propensas a apoiar limites de velocidade mais baixos nas autoestradas. A maior disparidade ocorre entre os Baby Boomers, com 61% das mulheres a favor contra 47% dos homens.
Dependência do carro
O relatório destaca que a dependência do automóvel particular é uma realidade global. No Brasil, 33% dos entrevistados afirmam que é impossível viver sem um carro. A percepção é ainda mais forte nos Estados Unidos, onde 65% compartilham da mesma opinião.
Os dados também mostram que o desejo por um veículo vai além da necessidade. No Brasil, 49% dos entrevistados dizem que poderiam viver sem carro, mas preferem ter um. A média global para essa preferência é de 43%.
Patrícia Pavanelli, diretora da Ipsos-Ipec, afirma que as pessoas gostam de dirigir. "Existe um profundo apego emocional e lealdade à posse de um veículo pessoal", explica.
O local de moradia influencia diretamente essa escolha. Seis em cada dez (60%) moradores de áreas rurais consideram impossível viver sem carro. O percentual cai para 46% entre os suburbanos e 37% na área urbana.
Entre os mais jovens e pessoas de baixa renda, há mais variação. Para o público de baixa renda, a probabilidade de escolher o carro (24%) como meio de transporte favorito é a mesma de optar pelo transporte público (24%) ou por caminhar (23%).
A Geração Z, embora prefira o próprio carro para se locomover (26%), é mais propensa a gostar de transporte público (22%) em comparação com outras faixas etárias.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.