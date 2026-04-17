Caminhão tomba e interdita parcialmente a BR-262, em MG

Um caminhão tombou na madrugada desta sexta-feira (17/4) na BR-262, próximo ao trevo de São Domingos do Prata (MG), na Região Central do estado.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 5h, no km 185, no sentido Vitória (ES).

De acordo com as informações iniciais, um caminhão baú de pequeno porte tombou na pista por motivos ainda desconhecidos. Não houve registro de vítimas.

Equipes atuam no destombamento do veículo.

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O trânsito no local segue em meia pista, com sistema de pare e siga, causando lentidão. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.