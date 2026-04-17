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BR-262

Caminhão tomba e interdita parcialmente a BR-262, em MG

Trânsito segue em sistema Pare e Siga por causa do acidente na rodovia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/04/2026 07:13

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De acordo com as informações iniciais, um caminhão baú de pequeno porte tombou na pista por motivos ainda desconhecidos
De acordo com as informações iniciais, um caminhão baú de pequeno porte tombou na pista por motivos ainda desconhecidos crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um caminhão tombou na madrugada desta sexta-feira (17/4) na BR-262, próximo ao trevo de São Domingos do Prata (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu por volta de 5h, no km 185, no sentido Vitória (ES).

De acordo com as informações iniciais, um caminhão baú de pequeno porte tombou na pista por motivos ainda desconhecidos. Não houve registro de vítimas.

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Equipes atuam no destombamento do veículo.

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O trânsito no local segue em meia pista, com sistema de pare e siga, causando lentidão. Motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.

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