Jovem morre ao perder controle e cair de ponte na BR-262, em MG
Motorista de 25 anos bateu em mureta e árvore antes de morrer no local. Acidente ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro
Um jovem de 25 anos morreu ao perder o controle da direção e sofrer um grave acidente na BR-262, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, nesse sábado (11/4).
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 774,5 da rodovia, sobre a Ponte do Lajeado. A vítima conduzia uma caminhonete Ford Ranger no sentido Uberaba–Araxá quando perdeu o controle do veículo.
Ainda segundo a PRF, a caminhonete colidiu contra a mureta de proteção da ponte e, em seguida, “voou” até atingir uma árvore. Após o impacto, o veículo ficou tombado.
O motorista estava sozinho e morreu no local antes da chegada do socorro.
A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba. As causas do acidente ainda serão investigadas.