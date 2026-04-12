Assine
overlay
Início Gerais
MORTE NAS ESTRADAS

Jovem morre ao perder controle e cair de ponte na BR-262, em MG

Motorista de 25 anos bateu em mureta e árvore antes de morrer no local. Acidente ocorreu em Uberaba, no Triângulo Mineiro

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
12/04/2026 09:59 - atualizado em 12/04/2026 11:48

compartilhe

SIGA
×
A caminhonete colidiu contra a mureta de proteção da ponte e, em seguida, saiu da pista, atingindo uma árvore crédito: PRF/Reprodução

Um jovem de 25 anos morreu ao perder o controle da direção e sofrer um grave acidente na BR-262, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, nesse sábado (11/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 774,5 da rodovia, sobre a Ponte do Lajeado. A vítima conduzia uma caminhonete Ford Ranger no sentido Uberaba–Araxá quando perdeu o controle do veículo.

Ainda segundo a PRF, a caminhonete colidiu contra a mureta de proteção da ponte e, em seguida, “voou” até atingir uma árvore. Após o impacto, o veículo ficou tombado.

O motorista estava sozinho e morreu no local antes da chegada do socorro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia técnica foi acionada, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberaba. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay