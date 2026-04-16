O que fazer em caso de acidente de carro? Veja o passo a passo completo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Sofrer um acidente de carro é uma situação de alto estresse, mas saber como agir pode fazer toda a diferença. Manter a calma e seguir um roteiro claro garante a segurança de todos os envolvidos e facilita os procedimentos legais e burocráticos que vêm a seguir. O primeiro passo é sempre verificar se há feridos.

Se alguém estiver machucado, a prioridade máxima é acionar o socorro. Ligue imediatamente para o SAMU (192) ou para o Corpo de Bombeiros (193) e informe a localização exata e o estado das vítimas. Não movimente as pessoas feridas, pois isso pode agravar lesões na coluna ou em outras partes do corpo.

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Enquanto o resgate não chega, a sinalização do local é fundamental para evitar novas colisões. Ligue o pisca-alerta e posicione o triângulo de segurança a uma distância segura do acidente. A regra geral, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, é de no mínimo 30 metros, mas o ideal é usar a velocidade da via como referência: em uma estrada de 80 km/h, posicione o triângulo a 80 passos largos do veículo.

E se não houver vítimas?

Em acidentes apenas com danos materiais, o procedimento é mais simples. Se os carros tiverem condições de se mover, a recomendação é retirá-los da via para não atrapalhar o trânsito. Obstruir a pista em uma batida sem vítimas pode gerar multa.

Antes de mover os veículos, fotografe a cena de vários ângulos, mostrando a posição dos carros, os danos e a sinalização local. Anote a placa, o modelo e a cor do outro veículo, além do nome e contato do motorista. Essas informações serão essenciais para o registro da ocorrência e para acionar o seguro.

Preciso chamar a polícia quando:

quando há vítimas (pessoas feridas ou mortas);

se um dos veículos envolvidos for de propriedade pública;

caso um dos motoristas se recuse a fornecer seus dados;

se houver suspeita de crime, como embriaguez ao volante.

Nos demais casos, o Boletim de Ocorrência pode ser registrado online, nos sites da Polícia Civil ou da Polícia Rodoviária Federal. O documento é necessário para acionar a seguradora.

Acionando o seguro do carro

Com o Boletim de Ocorrência em mãos, entre em contato com sua seguradora para abrir o aviso de sinistro. Tenha em mãos seus documentos pessoais e do veículo. A empresa irá orientar sobre os próximos passos, como a vistoria do carro e a documentação necessária para o conserto ou indenização.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.