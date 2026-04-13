Viu uma agressão na rua? Saiba o que fazer e como ajudar a vítima

Presenciar uma agressão na rua é uma situação de alta tensão que gera dúvida e medo. A primeira reação pode ser intervir, mas a recomendação principal é clara: não se coloque em risco. Sua segurança é prioridade para que você consiga ajudar a vítima da forma correta, acionando os canais adequados e agindo de maneira estratégica.

Ações impulsivas, como o confronto físico direto, podem transformar você em um novo alvo. O agressor pode estar armado ou ter uma reação violenta e imprevisível. Portanto, a ajuda mais eficaz é aquela feita com segurança e inteligência, seguindo um protocolo que protege a todos os envolvidos.

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O que fazer durante a agressão

Manter a calma é o primeiro passo para tomar as decisões certas. A partir daí, concentre-se em ações que possam deter a violência sem que você precise se aproximar da cena de perigo.

Ligue para a polícia: use o número 190. Forneça o endereço exato ou pontos de referência claros. Descreva as características do agressor e da vítima, informando o que está acontecendo em tempo real. Cada detalhe ajuda a guiar a equipe policial até o local.

Registre a cena à distância: se for seguro, filme ou fotografe o ocorrido sem ser notado. Use o zoom do celular para não se aproximar. Essas imagens são provas valiosas que podem ajudar na identificação e punição dos responsáveis pelo crime.

Crie uma distração segura: gritar de uma janela, de dentro de um carro ou de longe pode chamar a atenção de outras pessoas e intimidar o agressor. Um barulho alto ou um alarme pode ser o suficiente para interromper a violência e fazê-lo fugir.

E depois que a agressão parar?

Quando o perigo imediato passar e o agressor tiver deixado o local, você pode prestar um auxílio mais direto à vítima. Contudo, a cautela ainda é fundamental.

Aproxime-se com cuidado: verifique se o ambiente está realmente seguro antes de chegar perto. Fale com a vítima em tom calmo, pergunte como ela está e se precisa de algum tipo de ajuda imediata.

Acione o socorro médico: caso a pessoa esteja ferida, ligue para o SAMU (192) ou para os Bombeiros (193). Siga as orientações do atendente por telefone até a chegada da ambulância. Não tente mover a vítima se houver suspeita de fraturas ou lesões graves.

Ofereça apoio: pergunte se a vítima deseja um copo de água, um lugar para se sentar ou que você entre em contato com algum familiar ou amigo. Sua presença pode trazer conforto e segurança até a chegada das autoridades ou do socorro médico.

Seja uma testemunha: quando a polícia chegar, apresente-se e relate o que viu. Forneça seu contato e entregue qualquer registro em foto ou vídeo que tenha feito. Sua colaboração é essencial para a investigação.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.