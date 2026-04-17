MG: idosa passa a noite em barranco após queda durante caminhada

Uma idosa de 73 anos foi resgatada no fim da manhã desta sexta-feira (17/4) após passar a noite em um barranco no Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima caiu durante uma caminhada realizada na tarde de ontem, não conseguir sair do local e só foi encontrada no dia seguinte por brigadistas, que acionaram o Corpo de Bombeiros (CBMMG).



De acordo com o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres (Bemad), a mulher havia combinado a caminhada com amigas, mas decidiu seguir sozinha após as colegas desistirem. Durante o trajeto, se assustou com a passagem de um carro e acabou caindo em um barranco.

Sem celular, a idosa não conseguiu pedir socorro. Ela relatou que tentou sair do local por diversas vezes, mas, a cada tentativa, escorregava ainda mais para baixo, permanecendo presa durante toda a noite.

Nesta manhã, brigadistas da Associação Mineira de Defesa do Ambiente (AMDA), que realizavam uma atividade na região, ouviram pedidos de ajuda e localizaram a senhora. Apesar de conseguirem acessar o ponto onde ela estava, o resgate não pôde ser realizado de imediato devido à dificuldade de acesso e às suas limitações de mobilidade, que se queixava de dores pelo corpo.

Os bombeiros foram acionados por volta das 12h e conseguiram acessar o local, realizando a retirada da vítima do barranco com segurança. Após o resgate, ela foi hidratada e alimentada.

Segundo os socorristas, a mulher apresentava pequenas feridas e relatava dor na região do cóccix. Em seguida, foi encaminhada para atendimento médico por uma unidade de suporte do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice