Acidente no Anel: bombeiros apontam possível falha mecânica em carreta

Uma carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (16/4). O acidente deixou dois homens feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com análise do tenente Mendes, do Corpo de Bombeiros, há indícios de que o veículo tenha apresentado problema mecânico antes da queda.

Ainda segundo o bombeiro militar, a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro em um trecho onde a via passa de três para duas faixas, sobre o viaduto que cruza a Avenida Amazonas. Testemunhas relataram que o veículo já vinha buzinando de forma contínua, o que levanta a hipótese de falha mecânica.

"A gente acredita que pode ter ocorrido algum problema mecânico, porque o transporte já vinha sinalizando com a buzina", explicou o tenente.

Carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de BH Marcos Vieira/EM/D.A.Press Os bombeiros foram acionados e se deslocaram rapidamente para atender à ocorrência Marcos Vieira/EM/D.A.Press Antes da chegada das equipes de resgate, dois homens já haviam sido retirados da carreta por pessoas que estavam passando pelo local Marcos Vieira/EM/D.A.Press O veículo apresentava vazamento de combustível, o que aumentou o perigo no local e exigiu atenção redobrada das equipes de emergência para evitar incêndios ou explosões Marcos Vieira/EM/D.A.Press Paulo Sérgio se preparava para dormir embaixo do viaduto minutos antes da queda da carreta Marcos Vieira/EM/D.A.Press O acidente ocorreu no inicio da tarde desta quinta-feira (16/4) Marcos Vieira/EM/D.A.Press Paulo Sérgio se preparava para dormir embaixo do viaduto minutos antes da queda da carreta Marcos Vieira/EM/D.A.Press O motorista perdeu o controle da direção; o veículo despencou da estrutura e foi parar na Avenida Amazonas destroçado Marcos Vieira/EM/D.A.Press Voltar Próximo

Ao se aproximar do viaduto, o trânsito estava lento ou parado. Para evitar uma colisão traseira com outros veículos, o motorista teria desviado lateralmente. Sem espaço suficiente, ele saiu da pista, desceu o talude ao lado do viaduto e caiu na alça de acesso à Avenida Amazonas.

Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as duas vítimas – o motorista e o passageiro, ambos homens com idade estimada entre 26 e 30 anos – já haviam sido retiradas dos destroços por populares. Eles estavam conscientes, porém confusos, e apresentavam traumatismo cranioencefálico (TCE), além de traumas no tórax e escoriações generalizadas.

Uma das vítimas apresentava quadro mais grave, com maior impacto na cabeça, sangramento visível e fratura em membro inferior. Ela foi socorrida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, com acompanhamento médico. A outra foi encaminhada ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Além do atendimento às vítimas, a corporação atuou na prevenção de incêndios no local. O veículo transportava material reciclável, como papelão e plástico, e havia vazamento de combustível, o que aumentava o risco de ignição.

"O trabalho não foi só de resgate. A gente também ficou na prevenção, porque havia risco real de incêndio devido ao combustível derramado", destacou Mendes.

O acidente provocou impactos no trânsito da região, com retenções durante o atendimento da ocorrência. As causas exatas ainda serão investigadas pelas autoridades.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck