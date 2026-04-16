Acidente no Anel: bombeiros apontam possível falha mecânica em carreta
Veículo de carga cai de viaduto no Anel Rodoviário e deixa dois feridos em BH; Testemunhas relataram que veículo buzinava de forma contínua
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Uma carreta caiu de um viaduto no Anel Rodoviário, na altura do Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (16/4). O acidente deixou dois homens feridos e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). De acordo com análise do tenente Mendes, do Corpo de Bombeiros, há indícios de que o veículo tenha apresentado problema mecânico antes da queda.
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Ainda segundo o bombeiro militar, a carreta seguia no sentido Rio de Janeiro em um trecho onde a via passa de três para duas faixas, sobre o viaduto que cruza a Avenida Amazonas. Testemunhas relataram que o veículo já vinha buzinando de forma contínua, o que levanta a hipótese de falha mecânica.
"A gente acredita que pode ter ocorrido algum problema mecânico, porque o transporte já vinha sinalizando com a buzina", explicou o tenente.
Ao se aproximar do viaduto, o trânsito estava lento ou parado. Para evitar uma colisão traseira com outros veículos, o motorista teria desviado lateralmente. Sem espaço suficiente, ele saiu da pista, desceu o talude ao lado do viaduto e caiu na alça de acesso à Avenida Amazonas.
Quando as equipes de resgate chegaram ao local, as duas vítimas – o motorista e o passageiro, ambos homens com idade estimada entre 26 e 30 anos – já haviam sido retiradas dos destroços por populares. Eles estavam conscientes, porém confusos, e apresentavam traumatismo cranioencefálico (TCE), além de traumas no tórax e escoriações generalizadas.
Uma das vítimas apresentava quadro mais grave, com maior impacto na cabeça, sangramento visível e fratura em membro inferior. Ela foi socorrida por uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu, com acompanhamento médico. A outra foi encaminhada ao hospital por uma equipe do Corpo de Bombeiros.
Além do atendimento às vítimas, a corporação atuou na prevenção de incêndios no local. O veículo transportava material reciclável, como papelão e plástico, e havia vazamento de combustível, o que aumentava o risco de ignição.
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"O trabalho não foi só de resgate. A gente também ficou na prevenção, porque havia risco real de incêndio devido ao combustível derramado", destacou Mendes.
O acidente provocou impactos no trânsito da região, com retenções durante o atendimento da ocorrência. As causas exatas ainda serão investigadas pelas autoridades.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck