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ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Professor é preso suspeito de estuprar aluna de 8 anos em Nova Lima

Segundo a Polícia Civil, homem utilizou o pretexto de ‘medir a corda do violão’ para retirar as roupas da criança. Crime foi denunciado pela mãe

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
31/03/2026 15:30 - atualizado em 31/03/2026 16:44

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PC prende homem que matou pai da namorada, após não aceitar relacionamento
Homem de 46 anos, já indiciado pela Polícia Civil e condenado a 13 anos de prisão, foi preso nesta terça-feira (31/3) por estupro de vulnerável em Nova Lima, na Grande BH crédito: Divulgação / PCMG

Um homem, de 46 anos, já indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e condenado a 13 anos de prisão, foi preso nesta terça-feira (31/3) por estupro de vulnerável em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a corporação, trata-se de um professor de violão, que, em 2016, abusou sexualmente da aluna, uma criança de 8 anos à época.

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O mandado de prisão foi cumprido em 17 de março, por policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) na Grande BH, com apoio da Delegacia Regional no município.

O caso veio à tona quando a mãe da vítima procurou a PC. De acordo com a delegada Mellina Clemente, titular da unidade especializada, a mãe denunciou o suspeito quando a filha contou dos abusos sexuais durante as aulas de violão.

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“Segundo o relato, o suspeito utilizou o pretexto de ‘medir a corda do violão’ para retirar as roupas da criança, além de ameaçar matar a mãe da vítima caso ela revelasse o ocorrido”, apontou a delegada.

Ainda conforme Mellina, a vítima só revelou os fatos quatro anos depois de ter sido abusada sexualmente pelo professor.

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A denúncia veio quando a irmã mais nova da menina teve interesse em fazer as aulas de violão também. “A menina temeu que a irmã sofresse a mesma violência”, complementou a delegada. O homem foi condenado a 13 anos, quatro meses e 12 dias de reclusão pelo crime de estupro de vulnerável.

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