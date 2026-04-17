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21 DE ABRIL na capital

O que abre e fecha em BH no feriado de Tiradentes

Funcionamento de órgãos e equipamentos públicos em Belo Horizonte na próxima terça-feira (21/4) será alterado. Confira horários e mudanças

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Larissa Leone*
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
17/04/2026 15:11

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Parque das Mangabeiras ficará aberto no feriado de 21 de abril, em Belo Horizonte
Parque das Mangabeiras, na Região Cento-Sul de Belo Horizonte, ficará aberto no feriado de 21 de abril crédito: Leandro Couri/EM/DA.Press

O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21/4), vai alterar o funcionamento de órgãos e equipamentos públicos na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que haverá mudanças também no ponto facultativo na segunda (20/4), conforme Decreto 19.410. As alterações ocorrem em razão do calendário oficial do município e da suspensão de atividades administrativas nas duas datas.

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Desde 1965, o Dia de Tiradentes é feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, figura histórica conhecida pela participação na Inconfidência Mineira, movimento que contestou o domínio da Coroa portuguesa no período colonial brasileiro.

Na capital mineira, repartições públicas, unidades administrativas e espaços municipais poderão funcionar em horários especiais ou permanecer fechados durante o ponto facultativo e o feriado.

Confira o que abre e fecha:

Zoobotânica

  • Aquário do Rio São Francisco: aberto nos dias 20 e 21, das 8h30 às 16h30 (entrada até as 16h)
  • Zoológico e Jardim Botânico: aberto nos dias 20 e 21, das 8h às 17h (entrada até as 16h)

Parques Municipais

Abertos

  • Parque Municipal Américo Renné Giannetti
  • Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
  • Parque José Lopes dos Reis - Baleares
  • Parque Nossa Senhora da Piedade
  • Parque Primeiro de Maio
  • Parque Aggeo Pio Sobrinho
  • Parque Ecológico Roberto Burle Marx
  • Parque da Serra do Curral
  • Parque das Mangabeiras Maurício Campos
  • Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha
  • Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
  • Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo
  • Parque Mata das Borboletas
  • Parque Mosteiro Tom Jobim
  • Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien
  • Parque Rosinha Cadar
  • Parque Amilcar Vianna Martins
  • Parque Cássia Eller
  • Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova
  • Parque Ecológico Renato Azeredo
  • Parque-Escola Jardim Belmonte
  • Parque Fernão Dias
  • Parque Real
  • Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
  • Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo
  • Parque Jacques Cousteau
  • Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis
  • Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho
  • Parque da Vila Pantanal
  • Parque da Vila Santa Sofia
  • Parque do Bairro Diamante
  • Parque do Bairro Havaí - Estrelinha
  • Parque do Conjunto Estrela Dalva
  • Parque Ecológico do Bairro Universitário
  • Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho
  • Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto
  • Parque Ecológico Pedro Machado
  • Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
  • Parque Elias Michel Farah
  • Parque Coqueiros
  • Parque Municipal Tião dos Santos
  • Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
  • Parque do Bairro Planalto
  • Parque da Matinha
  • Parque Professor Guilherme Lage
  • Mirante do Mangabeiras
  • Parque Alexander Brandt
  • Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri
  • Parque do Bairro Jardim Leblon

Parques com acesso permanente

  • Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
  • Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
  • Parque do Bairro Planalto
  • Parque do Confisco
  • Parque Dona Clara
  • Parque Ecológico do Brejinho
  • Parque Ecológico Jardim Vitória
  • Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
  • Parque Halley Alves Bessa
  • Parque Jornalista Eduardo Couri
  • Parque Juscelino Kubitschek
  • Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
  • Parque Linear do Vale do Arrudas
  • Parque Municipal do Bairro Trevo
  • Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
  • Parque Municipal Cerrado
  • Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)
  • Parque das Nações
  • Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
  • Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
  • Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
  • Parque Jardim Montanhês

Cemitérios públicos municipais

  • Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
  • Funcionamento: abertos nos dias 20 e 21, das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)
  • Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h

Direitos Humanos

Funciona

  • Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h

Não funcionam

  • Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
  • Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
  • Centro de Referência LGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
  • Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Segurança alimentar e nutricional

Funcionam

  • Mercado Distrital do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): nos dias 20 e 21, das 7h às 18h
  • Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): nos dias 20 e 21, das 17h às 22h
  • Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): nos dias 20 e 21, das 7h30 às 13h
  • Restaurantes Populares I, II, III e IV: normalmente no dia 20 e no dia 21 com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h
  • Centros de Vivência Agroecológica - Taquaril: nos dias 20 e 21, das 8h às 19h.

Não funcionam

  • Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
  • Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
  • Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
  • Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
  • Centros de Vivência Agroecológica - Capitão Eduardo
  • Centros de Vivência Agroecológica - Morro das Pedras
  • Centros de Vivência Agroecológica - Serra Verde

Facultativo

  • Direto da Roça: facultativo nos dias 20 e 21
  • Feira de Orgânicos: facultativo nos dias 20 e 21
  • Feiras Livres: não funciona no dia 20 e facultativo no dia 21
  • Programa Abastecer: facultativo nos dias 20 e 21

Equipamentos culturais

  • Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado nos dias 20 e 21
  • Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH): fechado nos dias 20 e 21

Centro de Referência

  • Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 9h às 17h

Centros culturais

Todos fechados nos dias 20 e 21

  • Centro Cultural Alto Vera Cruz
  • Centro Cultural Bairro das Indústrias
  • Centro Cultural Jardim Guanabara
  • Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
  • Centro Cultural Lindéia Regina
  • Centro Cultural Padre Eustáquio
  • Centro Cultural Pampulha
  • Centro Cultural Salgado Filho
  • Centro Cultural São Bernardo
  • Centro Cultural São Geraldo
  • Centro Cultural Urucuia
  • Centro Cultural Usina de Cultura
  • Centro Cultural Vila Fátima
  • Centro Cultural Venda Nova
  • Centro Cultural Vila Marçola
  • Centro Cultural Vila Santa Rita
  • Centro Cultural Zilah Spósito

Cinema

  • Cine Santa Tereza: sem programação nos dias 20 e 21

Museus

  • Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: fechado nos dias 20 e 21
  • Museu Casa Kubitschek: fechado nos dias 20 e 21
  • Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): fechado nos dias 20 e 21
  • Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): fechado nos dias 20 e 21
  • Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 12h às 20h

Teatros

  • Teatro Marília: sem programação nos dias 20 e 21
  • Teatro Francisco Nunes: sem programação nos dias 20 e 21
  • Teatro Raul Belém Machado: sem programação nos dias 20 e 21

Postos de Informações Turísticas

  • CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado
  • CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 17h; fechado no dia 20
  • CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 16h; e no dia 20, das 9h às 19h

Saúde

Funcionam

  • Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: atendimento 24h
  • Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE): dia 20 das 7h às 17h e dia 21 das 8h às 18h

Parcialmente

  • Centros de Saúde: aberto no dia 20 das 7h às 17h; fechado no dia 21
  • Serviço de Atenção à Saúde do Viajante: aberto dia 20 das 8h às 17h e no dia 21 está fechado
  • Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios Regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação e Centros de Especialidades Odontológicas: funciona dia 20 das 7h às 17h e dia 21 está fechado
  • Teleconsultas: normal no dia 20 das 8h às 20h e dia 21 fechado

Fechado

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  • Centros de Convivência: nos dias 20 e 21

BH Resolve

  • A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada nos dias 20 e 21.
  • O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações

Procon Municipal

Sala Mineira do Empreendedor

  • O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado
  • Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.

Escola profissionalizante

  • Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada

Segurança

  • Guarda Municipal: atendimento normal
  • Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal

Defesa Civil

  • Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.
  • Telefones de contato: 199 e 3277-8864

Transporte coletivo

  • No feriado (21), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo. Na segunda-feira (20), o quadro de horários será de dia útil atípico.
  • Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

Limpeza urbana

  • No feriado (21) a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada. E as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.
  • Na segunda (20) todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

Hospital Veterinário

  • Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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