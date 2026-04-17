O que abre e fecha em BH no feriado de Tiradentes
Funcionamento de órgãos e equipamentos públicos em Belo Horizonte na próxima terça-feira (21/4) será alterado. Confira horários e mudanças
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O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21/4), vai alterar o funcionamento de órgãos e equipamentos públicos na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que haverá mudanças também no ponto facultativo na segunda (20/4), conforme Decreto 19.410. As alterações ocorrem em razão do calendário oficial do município e da suspensão de atividades administrativas nas duas datas.
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Desde 1965, o Dia de Tiradentes é feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, figura histórica conhecida pela participação na Inconfidência Mineira, movimento que contestou o domínio da Coroa portuguesa no período colonial brasileiro.
Na capital mineira, repartições públicas, unidades administrativas e espaços municipais poderão funcionar em horários especiais ou permanecer fechados durante o ponto facultativo e o feriado.
Confira o que abre e fecha:
Zoobotânica
- Aquário do Rio São Francisco: aberto nos dias 20 e 21, das 8h30 às 16h30 (entrada até as 16h)
- Zoológico e Jardim Botânico: aberto nos dias 20 e 21, das 8h às 17h (entrada até as 16h)
Parques Municipais
Abertos
- Parque Municipal Américo Renné Giannetti
- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado
- Parque José Lopes dos Reis - Baleares
- Parque Nossa Senhora da Piedade
- Parque Primeiro de Maio
- Parque Aggeo Pio Sobrinho
- Parque Ecológico Roberto Burle Marx
- Parque da Serra do Curral
- Parque das Mangabeiras Maurício Campos
- Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha
- Parque Ecológico Marcus Pereira Mello
- Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo
- Parque Mata das Borboletas
- Parque Mosteiro Tom Jobim
- Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien
- Parque Rosinha Cadar
- Parque Amilcar Vianna Martins
- Parque Cássia Eller
- Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova
- Parque Ecológico Renato Azeredo
- Parque-Escola Jardim Belmonte
- Parque Fernão Dias
- Parque Real
- Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas
- Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo
- Parque Jacques Cousteau
- Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis
- Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho
- Parque da Vila Pantanal
- Parque da Vila Santa Sofia
- Parque do Bairro Diamante
- Parque do Bairro Havaí - Estrelinha
- Parque do Conjunto Estrela Dalva
- Parque Ecológico do Bairro Universitário
- Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho
- Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto
- Parque Ecológico Pedro Machado
- Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva
- Parque Elias Michel Farah
- Parque Coqueiros
- Parque Municipal Tião dos Santos
- Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello
- Parque do Bairro Planalto
- Parque da Matinha
- Parque Professor Guilherme Lage
- Mirante do Mangabeiras
- Parque Alexander Brandt
- Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri
- Parque do Bairro Jardim Leblon
Parques com acesso permanente
- Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia
- Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)
- Parque do Bairro Planalto
- Parque do Confisco
- Parque Dona Clara
- Parque Ecológico do Brejinho
- Parque Ecológico Jardim Vitória
- Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta
- Parque Halley Alves Bessa
- Parque Jornalista Eduardo Couri
- Parque Juscelino Kubitschek
- Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira
- Parque Linear do Vale do Arrudas
- Parque Municipal do Bairro Trevo
- Parque do Conjunto Habitacional Lagoa
- Parque Municipal Cerrado
- Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)
- Parque das Nações
- Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)
- Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)
- Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)
- Parque Jardim Montanhês
Cemitérios públicos municipais
- Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro
- Funcionamento: abertos nos dias 20 e 21, das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)
- Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h
Direitos Humanos
Funciona
- Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h
Não funcionam
- Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50 - Centro)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)
- Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)
- Centro de Referência LGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)
- Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)
Segurança alimentar e nutricional
Funcionam
- Mercado Distrital do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): nos dias 20 e 21, das 7h às 18h
- Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): nos dias 20 e 21, das 17h às 22h
- Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): nos dias 20 e 21, das 7h30 às 13h
- Restaurantes Populares I, II, III e IV: normalmente no dia 20 e no dia 21 com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h
- Centros de Vivência Agroecológica - Taquaril: nos dias 20 e 21, das 8h às 19h.
Não funcionam
- Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN
- Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)
- Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais
- Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)
- Centros de Vivência Agroecológica - Capitão Eduardo
- Centros de Vivência Agroecológica - Morro das Pedras
- Centros de Vivência Agroecológica - Serra Verde
Facultativo
- Direto da Roça: facultativo nos dias 20 e 21
- Feira de Orgânicos: facultativo nos dias 20 e 21
- Feiras Livres: não funciona no dia 20 e facultativo no dia 21
- Programa Abastecer: facultativo nos dias 20 e 21
Equipamentos culturais
- Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado nos dias 20 e 21
- Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH): fechado nos dias 20 e 21
Centro de Referência
- Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 9h às 17h
Centros culturais
Todos fechados nos dias 20 e 21
- Centro Cultural Alto Vera Cruz
- Centro Cultural Bairro das Indústrias
- Centro Cultural Jardim Guanabara
- Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira
- Centro Cultural Lindéia Regina
- Centro Cultural Padre Eustáquio
- Centro Cultural Pampulha
- Centro Cultural Salgado Filho
- Centro Cultural São Bernardo
- Centro Cultural São Geraldo
- Centro Cultural Urucuia
- Centro Cultural Usina de Cultura
- Centro Cultural Vila Fátima
- Centro Cultural Venda Nova
- Centro Cultural Vila Marçola
- Centro Cultural Vila Santa Rita
- Centro Cultural Zilah Spósito
Cinema
- Cine Santa Tereza: sem programação nos dias 20 e 21
Museus
- Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: fechado nos dias 20 e 21
- Museu Casa Kubitschek: fechado nos dias 20 e 21
- Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): fechado nos dias 20 e 21
- Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): fechado nos dias 20 e 21
- Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 12h às 20h
Teatros
- Teatro Marília: sem programação nos dias 20 e 21
- Teatro Francisco Nunes: sem programação nos dias 20 e 21
- Teatro Raul Belém Machado: sem programação nos dias 20 e 21
Postos de Informações Turísticas
- CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado
- CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 17h; fechado no dia 20
- CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 16h; e no dia 20, das 9h às 19h
Saúde
Funcionam
- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: atendimento 24h
- Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE): dia 20 das 7h às 17h e dia 21 das 8h às 18h
Parcialmente
- Centros de Saúde: aberto no dia 20 das 7h às 17h; fechado no dia 21
- Serviço de Atenção à Saúde do Viajante: aberto dia 20 das 8h às 17h e no dia 21 está fechado
- Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios Regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação e Centros de Especialidades Odontológicas: funciona dia 20 das 7h às 17h e dia 21 está fechado
- Teleconsultas: normal no dia 20 das 8h às 20h e dia 21 fechado
Fechado
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- Centros de Convivência: nos dias 20 e 21
BH Resolve
- A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada nos dias 20 e 21.
- O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações
Procon Municipal
- Postos de atendimento: fechados
- Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.
Sala Mineira do Empreendedor
- O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado
- Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.
Escola profissionalizante
- Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada
Segurança
- Guarda Municipal: atendimento normal
- Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal
Defesa Civil
- Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.
- Telefones de contato: 199 e 3277-8864
Transporte coletivo
- No feriado (21), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo. Na segunda-feira (20), o quadro de horários será de dia útil atípico.
- Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).
Limpeza urbana
- No feriado (21) a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada. E as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.
- Na segunda (20) todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.
Hospital Veterinário
- Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar
*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro