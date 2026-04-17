O que abre e fecha em BH no feriado de Tiradentes

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

O feriado de Tiradentes, celebrado na próxima terça-feira (21/4), vai alterar o funcionamento de órgãos e equipamentos públicos na capital mineira. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que haverá mudanças também no ponto facultativo na segunda (20/4), conforme Decreto 19.410. As alterações ocorrem em razão do calendário oficial do município e da suspensão de atividades administrativas nas duas datas.

Desde 1965, o Dia de Tiradentes é feriado nacional em homenagem a Joaquim José da Silva Xavier, figura histórica conhecida pela participação na Inconfidência Mineira, movimento que contestou o domínio da Coroa portuguesa no período colonial brasileiro.

Na capital mineira, repartições públicas, unidades administrativas e espaços municipais poderão funcionar em horários especiais ou permanecer fechados durante o ponto facultativo e o feriado.

Confira o que abre e fecha:

Zoobotânica

Aquário do Rio São Francisco: aberto nos dias 20 e 21, das 8h30 às 16h30 (entrada até as 16h)

Zoológico e Jardim Botânico: aberto nos dias 20 e 21, das 8h às 17h (entrada até as 16h)

Parques Municipais

Abertos

Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

Parque José Lopes dos Reis - Baleares

Parque Nossa Senhora da Piedade

Parque Primeiro de Maio

Parque Aggeo Pio Sobrinho

Parque Ecológico Roberto Burle Marx

Parque da Serra do Curral

Parque das Mangabeiras Maurício Campos

Parque Ecológico Francisco Lins do Rêgo - Ecológico da Pampulha

Parque Ecológico Marcus Pereira Mello

Parque José Dazinho Pimenta - Cenáculo

Parque Mata das Borboletas

Parque Mosteiro Tom Jobim

Parque Municipal Monsenhor Expedito D'Ávila - Julien Rien

Parque Rosinha Cadar

Parque Amilcar Vianna Martins

Parque Cássia Eller

Parque Ecológico e Cultural Professor Marcos Mazzoni - Parque da Cidade Nova

Parque Ecológico Renato Azeredo

Parque-Escola Jardim Belmonte

Parque Fernão Dias

Parque Real

Parque Municipal Ismael de Oliveira Fábregas

Parque Orlando de Carvalho Silveira - Morro do Bolo

Parque Jacques Cousteau

Parque Bandeirante Silva Ortiz - Parque Ecológico do Buritis

Parque Carlos de Faria Tavares - Vila Pinho

Parque da Vila Pantanal

Parque da Vila Santa Sofia

Parque do Bairro Diamante

Parque do Bairro Havaí - Estrelinha

Parque do Conjunto Estrela Dalva

Parque Ecológico do Bairro Universitário

Parque Ecológico e de Lazer do Bairro Caiçara - Parquinho

Parque Ecológico Maria do Socorro Moreira - Parque do Aeroporto

Parque Ecológico Pedro Machado

Parque Ecológico Vencesli Firmino da Silva

Parque Elias Michel Farah

Parque Coqueiros

Parque Municipal Tião dos Santos

Parque Municipal Ursulina de Andrade Mello

Parque do Bairro Planalto

Parque da Matinha

Parque Professor Guilherme Lage

Mirante do Mangabeiras

Parque Alexander Brandt

Parque Ecológico e Cultural Jardim das Nascentes - Madri

Parque do Bairro Jardim Leblon

Parques com acesso permanente

Área do vertedouro da Barragem Santa Lúcia

Parque Altamira Costa Nogueira (Ecológico Santo Antônio)

Parque do Bairro Planalto

Parque do Confisco

Parque Dona Clara

Parque Ecológico do Brejinho

Parque Ecológico Jardim Vitória

Parque Ecológico Padre Alfredo Sabetta

Parque Halley Alves Bessa

Parque Jornalista Eduardo Couri

Parque Juscelino Kubitschek

Parque Linear Avenida José Cândido da Silveira

Parque Linear do Vale do Arrudas

Parque Municipal do Bairro Trevo

Parque do Conjunto Habitacional Lagoa

Parque Municipal Cerrado

Parque do Tirol (acesso permitido aos equipamentos de ginástica)

Parque das Nações

Parque Ecológico e Cultural Fernando Roquete Reis (Vitória) - (acesso permanente à área aberta ao público)

Parque Ecológico Vida e Esperança do Tirol (acesso permanente aos equipamentos de ginástica na área externa)

Parque Goiânia (acesso permanente pela Rua Jovelino Lacerda, 160 - parte aberta ao público)

Parque Jardim Montanhês

Cemitérios públicos municipais

Locais: Cemitérios da Paz, da Saudade, da Consolação, do Bonfim e Capela Velório do Barreiro

Funcionamento: abertos nos dias 20 e 21, das 7h às 17h (exclusivamente para a realização e o atendimento para velórios e sepultamentos)

Plantão administrativo para agendamentos: das 7h às 18h

Direitos Humanos

Funciona

Conselho Tutelar (Rua Rio de Janeiro, 1187 - 8º andar - Centro) | Telefone: (31) 3277-1912: plantão 24h

Não funcionam

Centro de Referência das Juventudes (Rua Guaicurus, 50 - Centro)

Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Perdizes, 336 – Caiçara)

Centro de Referência da Pessoa Idosa (Rua Santa Matilde, 325 – Dom Cabral)

Centro de Referência LGBT (Rua Curitiba, 481 – Centro)

Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Rua Hermilo Alves, 34 – Santa Tereza)

Segurança alimentar e nutricional

Funcionam

Mercado Distrital do Bairro São Paulo (Rua Maria Pietra Machado, 125 – São Paulo): nos dias 20 e 21, das 7h às 18h

Mercado Distrital do Padre Eustáquio (Rua Pará de Minas, 821 – Padre Eustáquio): nos dias 20 e 21, das 17h às 22h

Mercado Distrital do Cruzeiro (Rua Ouro Fino, 452 – Cruzeiro): nos dias 20 e 21, das 7h30 às 13h

Restaurantes Populares I, II, III e IV: normalmente no dia 20 e no dia 21 com oferta de almoço exclusivamente à população em situação de rua, a partir das 12h

Centros de Vivência Agroecológica - Taquaril: nos dias 20 e 21, das 8h às 19h.

Não funcionam

Banco de Alimentos (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional Mercado da Lagoinha - CRESAN

Central de Abastecimento da Agricultura Familiar e Urbana - CAFA (Rua Tuiuti, 888 – Padre Eustáquio)

Feira da Agricultura Urbana e Pontos Regionais

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages (Câmara Municipal)

Centros de Vivência Agroecológica - Capitão Eduardo

Centros de Vivência Agroecológica - Morro das Pedras

Centros de Vivência Agroecológica - Serra Verde

Facultativo

Direto da Roça: facultativo nos dias 20 e 21

Feira de Orgânicos: facultativo nos dias 20 e 21

Feiras Livres: não funciona no dia 20 e facultativo no dia 21

Programa Abastecer: facultativo nos dias 20 e 21

Equipamentos culturais

Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte: fechado nos dias 20 e 21

Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte (BPIJ-BH): fechado nos dias 20 e 21

Centro de Referência

Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado: fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 9h às 17h

Centros culturais

Todos fechados nos dias 20 e 21

Centro Cultural Alto Vera Cruz

Centro Cultural Bairro das Indústrias

Centro Cultural Jardim Guanabara

Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira

Centro Cultural Lindéia Regina

Centro Cultural Padre Eustáquio

Centro Cultural Pampulha

Centro Cultural Salgado Filho

Centro Cultural São Bernardo

Centro Cultural São Geraldo

Centro Cultural Urucuia

Centro Cultural Usina de Cultura

Centro Cultural Vila Fátima

Centro Cultural Venda Nova

Centro Cultural Vila Marçola

Centro Cultural Vila Santa Rita

Centro Cultural Zilah Spósito

Cinema

Cine Santa Tereza: sem programação nos dias 20 e 21

Museus

Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design: fechado nos dias 20 e 21

Museu Casa Kubitschek: fechado nos dias 20 e 21

Museu Histórico Abílio Barreto (MHAB): fechado nos dias 20 e 21

Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (MIS-BH): fechado nos dias 20 e 21

Museu da Moda de Belo Horizonte (MuMo): fechado no dia 20 e aberto no dia 21, das 12h às 20h

Teatros

Teatro Marília: sem programação nos dias 20 e 21

Teatro Francisco Nunes: sem programação nos dias 20 e 21

Teatro Raul Belém Machado: sem programação nos dias 20 e 21

Postos de Informações Turísticas

CAT Sede Belotur (Rua Espírito Santo, 527 - Centro): fechado

CAT Álvaro Hardy | Veveco (Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855 – São Luís): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 17h; fechado no dia 20

CAT Mercado das Flores (Avenida Afonso Pena, 1055 – Centro): aberto nos dias 18, 19 e 21, das 8h às 16h; e no dia 20, das 9h às 19h

Saúde

Funcionam

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Metropolitano Odilon Behrens (HOB), Central de Internação, SAMU, Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno, Centros de Referência em Saúde Mental e laboratórios das UPAs: atendimento 24h

Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE): dia 20 das 7h às 17h e dia 21 das 8h às 18h

Parcialmente

Centros de Saúde: aberto no dia 20 das 7h às 17h; fechado no dia 21

Serviço de Atenção à Saúde do Viajante: aberto dia 20 das 8h às 17h e no dia 21 está fechado

Central de Atendimento a Liminares, Centros de Esterilização de Cães e Gatos, Laboratórios Regionais e Central, Centros de Referência a Saúde do Trabalhador, Centro de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, Academias da Cidade, Centros de Especialidades Médicas, o Centro de Treinamento e Referência, os Centros de Testagem e Aconselhamento, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação e Centros de Especialidades Odontológicas: funciona dia 20 das 7h às 17h e dia 21 está fechado

Teleconsultas: normal no dia 20 das 8h às 20h e dia 21 fechado

Fechado

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Centros de Convivência: nos dias 20 e 21

BH Resolve

A Central de Atendimento Presencial BH Resolve estará fechada nos dias 20 e 21.

O PBH APP, o Portal de Serviços e o telefone 156 podem ser utilizados para solicitar serviços ou obter informações

Procon Municipal

Postos de atendimento: fechados

Agendamento prévio no site ou atendimento virtual no Procon Online, no Portal de Serviços da PBH.

Sala Mineira do Empreendedor

O atendimento do empreendedor é realizado na Central de Atendimento BH Resolve (Rua dos Caetés, 342 - Centro) que estará fechado

Para atendimento é necessário fazer o agendamento antecipado.

Escola profissionalizante

Escola Profissionalizante Raimunda da Silva Soares: fechada

Segurança

Guarda Municipal: atendimento normal

Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): atendimento normal

Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias (inclusive aos domingos e feriados), 24 horas por dia.

Telefones de contato: 199 e 3277-8864

Transporte coletivo

No feriado (21), o transporte coletivo de Belo Horizonte vai operar com quadro de horário de domingo. Na segunda-feira (20), o quadro de horários será de dia útil atípico.

Para conferir o quadro de horários, acesse o Portal da Superintendência de Mobilidade (SUMOB).

Limpeza urbana

No feriado (21) a coleta domiciliar de resíduos será feita normalmente, já a coleta seletiva não será realizada. E as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPV) estarão abertas.

Na segunda (20) todos os serviços de limpeza urbana funcionarão normalmente.

Hospital Veterinário

Hospital Público Veterinário de Belo Horizonte não irá funcionar

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro