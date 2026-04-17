MG: adolescentes são flagrados matando aula para praticar relações sexuais
Funcionário do parque fazia ronda de rotina quando encontrou os jovens em uma área de mata
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Um vigilante que fazia uma ronda de rotina no Parque do Mocambo, em Patos de Minas (MG), no Alto do Paranaíba, nessa quinta-feira (16/4). flagrou dois adolescentes, de 14 e 16 anos, mantendo relações sexuais em uma área de mata.
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Segundo a Polícia Militar, ao verem a aproximação do vigilante, os jovens tentaram se recompor. Ele comunicou imediatamente a coordenação do parque, que acionou o Conselho Tutelar.
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Os adolescentes confirmaram o ocorrido aos conselheiros e admitiram que estavam matando aula e deveriam estar na escola quando foram flagrados. Os responsáveis legais foram chamados e compareceram à delegacia.
Por se tratar de menores de idade, foram adotadas as medidas legais cabíveis, com o acompanhamento do Conselho Tutelar e o encaminhamento dos envolvidos à autoridade policial.
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