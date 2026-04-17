MG: adolescentes são flagrados matando aula para praticar relações sexuais

Um vigilante que fazia uma ronda de rotina no Parque do Mocambo, em Patos de Minas (MG), no Alto do Paranaíba, nessa quinta-feira (16/4). flagrou dois adolescentes, de 14 e 16 anos, mantendo relações sexuais em uma área de mata.

Segundo a Polícia Militar, ao verem a aproximação do vigilante, os jovens tentaram se recompor. Ele comunicou imediatamente a coordenação do parque, que acionou o Conselho Tutelar.

Os adolescentes confirmaram o ocorrido aos conselheiros e admitiram que estavam matando aula e deveriam estar na escola quando foram flagrados. Os responsáveis legais foram chamados e compareceram à delegacia.

Por se tratar de menores de idade, foram adotadas as medidas legais cabíveis, com o acompanhamento do Conselho Tutelar e o encaminhamento dos envolvidos à autoridade policial.

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