Dois adolescentes, de 14 e 15 anos, fugiram de uma abordagem da Polícia Militar e provocaram uma perseguição enquanto pilotavam uma moto em Patos de Minas, nesse domingo (1/12). Uma testemunha filmou o fim dessa perseguição, depois que os jovens rodaram por uma praça da cidade. Eles foram apreendidos.



O caso começou na rua Gabriel Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde os militares tentaram parar a moto sem placas, sem retrovisor e com o passageiro sem capacete.



Os os pedidos de parada dos policiais foram ignorados e para evitar que fossem abordados, os adolescentes fugiram pela contramão na rua Ataualpa Dias Maciel.



A perseguição seguiu até o centro de Patos Minas, inclusive com os jovens furando semáforos vermelhos. Já na Praça Dom Eduardo, eles trafegaram sobre o local, fora da via no entorno, entre pedestres e chegaram a danificar a iluminação de Natal já instalada.



Com o apoio de outras viaturas, a polícia conseguiu abordar a motocicleta. Só aí a PM pôde descobrir que condutor era um adolescente de 15 anos e o garupa tinha 14 anos. Também foi descoberto que essa não foi a primeira vez que ambos foram flagrados conduzidos veículos, o que é proibido para as idades dos jovens.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Os adolescentes foram apreendidos, assim como a moto, cujo último licenciamento pago foi o de 2006.