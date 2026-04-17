Damião se solidariza com morte de jornalistas: 'Que Deus possa confortar'

A morte da repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, e do cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49, gerou forte comoção em Belo Horizonte. O prefeito Álvaro Damião (União Brasil), em coletiva de imprensa nesta sexta (17/4), se solidarizou com as famílias e colegas de trabalho das vítimas.

Damião destacou o impacto da tragédia, especialmente por envolver profissionais em plena atividade. "É muita tristeza ver duas pessoas trabalhando e perderem a vida da forma como perderam. Sou jornalista, minha vida toda foi dentro de um carro, como eles, viajando por causa de coberturas”, afirmou. “Espero que Deus possa confortar a família”, acrescentou o prefeito.

O chefe do Executivo municipal ainda ressaltou que o ambiente nas redações tende a ser profundamente afetado por perdas desse tipo e pediu união entre os profissionais da emissora neste momento de luto.

Sepultamento

O corpo de Rodrigo Lapa foi sepultado nessa quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte. Durante o velório, Damião se emocionou ao comentar a dificuldade de lidar com a perda de profissionais em serviço. “Difícil porque uma pessoa que está trabalhando e perde a vida tão novo. É muito difícil”, declarou na ocasião.

O acidente ocorreu no início da tarde de quarta-feira (15/4), no km 438 da BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O veículo da equipe da Band Minas colidiu de frente com um caminhão no momento em que os jornalistas retornavam de uma reportagem justamente sobre os riscos da rodovia.

Rodrigo Lapa, que dirigia o carro, morreu no local. Já Alice Ribeiro foi socorrida em estado grave por equipes da concessionária da via e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Ela foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, onde ficou internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A morte encefálica foi confirmada na noite dessa quinta-feira (16/4).

Doação de órgãos

A família de Alice autorizou a doação de órgãos. Segundo a emissora, serão doados rins, fígado, pâncreas e córneas.

A jornalista era descrita como “apaixonada pela profissão”. Alice estava na Band Minas desde agosto de 2024, após passagem pela Band Brasília, e era conhecida pela dedicação ao jornalismo, pelo carisma e pelo engajamento em pautas sobre autismo. Ela deixa marido e um bebê de menos de 1 ano.

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Rodrigo, natural de Porto Alegre e radicado em Minas Gerais, também era reconhecido pelo comprometimento com o trabalho e pela postura colaborativa nos bastidores. Além de cinegrafista, atuava como palhaço em projetos culturais e sociais. Ele deixa esposa e uma filha de 7 anos.