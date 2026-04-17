Família de Alice Ribeiro, repórter da Band, autoriza doação de órgãos

A família da jornalista da Band Minas Alice Ribeiro, de 35 anos, autorizou a doação de órgãos depois da confirmação de morte cerebral, na noite dessa quinta-feira (16/4). Segundo informações da TV Band Minas, serão doados rins, pâncreas, fígado e córneas. O coração não poderá ser transplantado por inviabilidade clínica.

Alice foi vítima de um grave acidente ocorrido na quarta-feira (15/4), na BR-381, na Grande Belo Horizonte. O carro em que ela estava colidiu de frente com um caminhão. O cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, que dirigia o veículo, morreu no local. Ele foi sepultado na quinta-feira (16/4), na capital.

A repórter Alice Ribeiro, de 35 anos, teve morte encefálica confirmada na noite de ontem pela TV Band Minas, onde trabalhava. Ela estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, em Belo Horizonte, ao sofrer um grave acidente de carro na BR-381, na altura de Ravena, distrito de Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Por meio de uma postagem nas redes sociais, a "TV Band Minas" informou que o protocolo para confirmar a morte encefálica, condição na qual há perda irreversível das funções cerebrais, "foi concluído nesta noite, após uma série de exames que confirmaram o diagnóstico". A emissora pontuou ainda que, "em luto, lamenta a partida precoce de Alice, e afirma que está prestando toda a assistência à família da repórter".

A "TV Band Minas" informou ainda que Alice integrava o quadro de jornalistas da empresa desde agosto de 2024. Antes disso, ela trabalhou na "TV Band" em Brasília, em uma afiliada da "TV Globo" em Feira de Santana (BA) e também na TV Alterosa, como estagiária. A emissora também destacou que a profissional era "querida pela equipe".

De acordo com informações prestadas ao Estado de Minas por um familiar, Alice sofreu traumatismo craniano e fraturas pelo corpo no acidente. A repórter deixa os pais, o irmão, o marido e um filho, de apenas 9 meses.

Duas mortes

Além de Alice, o cinegrafista Rodrigo Lapa, de 49 anos, também morreu em decorrência do acidente. Ele deixou a esposa e a filha, de 7 anos. O funeral ocorreu na tarde desta quinta-feira (16/4), no Cemitério do Bonfim, no Bairro Bonfim, Região Noroeste de Belo Horizonte.



Rodrigo estava na segunda passagem pela "TV Band Minas": ele retornou em dezembro de 2025, após ter trabalhado na emissora entre 2022 e 2024. A empresa o classificou como um "profissional dedicado". Fora do ambiente jornalístico, ele se apresentava como palhaço para crianças hospitalizadas.

Acidente

Alice e Rodrigo retornavam de uma reportagem sobre a importância da duplicação da BR-381 para a redução de acidentes quando o carro em que eles estavam, um Volkswagen Voyage, se envolveu em uma colisão frontal com um caminhão.

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Logo após a ocorrência, a repórter chegou a ser transportada da rodovia para o João XXIII pelo helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Já o cinegrafista teve a morte confirmada ainda no local do acidente.