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QUEDA DE ESTRUTURA

Homem morre esmagado por caixa d'água em supermercado de Contagem

Vítima prestava serviço no estacionamento da empresa atacadista quando foi atingida. Caso aconteceu no Bairro Cidade Industrial

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Repórter
16/04/2026 21:49

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Vítima estava no estacionamento do supermercado quando foi atingida
Vítima estava no estacionamento do supermercado quando foi atingida por estrutura da caixa d'água crédito: Instagram/Reprodução

Um homem morreu esmagado por uma caixa d'água de 30 mil litros na tarde desta quinta-feira (16/4). Ele estava no estacionamento do supermercado Economart Atacadista, localizado na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foi atingido pela estrutura. 

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Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas até o local, mas encontraram a vítima já sem vida. Os agentes do CBMMG fizeram o resgate do corpo.  

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De acordo com informações preliminares, o homem estaria trabalhando como prestador de serviço no supermercado quando foi atingido. As causas da queda da caixa d'água serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). 

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