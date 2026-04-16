Homem morre esmagado por caixa d'água em supermercado de Contagem

Um homem morreu esmagado por uma caixa d'água de 30 mil litros na tarde desta quinta-feira (16/4). Ele estava no estacionamento do supermercado Economart Atacadista, localizado na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Cidade Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quando foi atingido pela estrutura.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas até o local, mas encontraram a vítima já sem vida. Os agentes do CBMMG fizeram o resgate do corpo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

De acordo com informações preliminares, o homem estaria trabalhando como prestador de serviço no supermercado quando foi atingido. As causas da queda da caixa d'água serão investigadas pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).