Mulher que caiu ao tentar embarcar em ônibus na Grande BH será indenizada

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Uma passageira que caiu ao tentar entrar em um ônibus em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deve ser indenizada pela empresa do transporte e pela seguradora responsável. A decisão foi dada nesta quarta-feira (15/4) pela 20ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Conforme a Justiça, foi definida a indenização por danos morais em R$ 3 mil, sob a sustentação dos desembargadores de que a empresa de ônibus deve garantir a segurança do passageiro desde o embarque até o fim do trajeto.

Durante o processo, a mulher relatou que, ao tentar embarcar, o motorista acelerou o veículo quando as portas ainda estavam abertas. Ela caiu na rua e sofreu lesões, conforme a avaliação médica.

Para se defender, a empresa afirmou que não houve prática de ato ilícito, alegando que a culpa era exclusiva da vítima, que não havia “provas robustas” dos fatos. A empresa também argumentou que a mulher não teria chegado a entrar no ônibus e por isso não haveria relação entre a conduta do motorista e o dano à passageira.

A seguradora acompanhou os argumentos da empresa e ainda afirmou que o seguro tem limitação de cobertura e que se encontrava em processo de liquidação extrajudicial, não podendo custear eventual condenação. A seguradora defendeu que sua responsabilidade deveria ser limitada aos termos do contrato e solicitou o abatimento do valor do seguro obrigatório dos Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) do montante final.

O relator do caso, desembargador Fernando Brant, afirmou que a movimentação do ônibus antes do fechamento das portas configura falha de segurança. O magistrado entendeu que não houve comportamento arriscado da passageira, mas sim negligência do motorista.

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O relator manteve o valor fixado de R$ 3 mil para danos morais e negou o abatimento do DPVAT, sob a justificativa de que o seguro obrigatório não cobre danos exclusivamente morais.