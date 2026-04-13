Grande BH: velório de motociclista morto na MGC-356 tem homenagens

No início da manhã desta segunda-feira (13/4), um comboio de motociclistas chegou ao Cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para o enterro de Danilo Pereira Marinho, de 25 anos. Em um ato de despedida, colegas entraram acelerando as motos e buzinando, e seguiram em cortejo até o túmulo onde o jovem foi sepultado.

O gesto emocionou familiares e marcou a última homenagem ao motociclista, que morreu após um grave acidente na rodovia MGC-356, no bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Ele trabalhava como motociclista de aplicativo.

Danilo conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com uma caminhonete Ford Ranger Raptor. Um adolescente de 16 anos, que estava na garupa, ficou gravemente ferido e foi socorrido pelo Samu ao Hospital João XXIII.

O motorista da caminhonete, de 45 anos, foi detido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) com sinais de embriaguez, como hálito etílico, fala alterada e dificuldade de equilíbrio. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro e foi preso em flagrante.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ratificou a prisão no domingo à noite. O caso é investigado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, com agravante de influência de álcool.

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Familiares e amigos acompanharam o sepultamento no Cemitério Porto Seguro. A mãe, Aparecida Pereira Jardim, e o pai, Vander Alípio Marinho, estiveram presentes, bastante abalados durante a despedida.