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LUTO NO COMÉRCIO

Patriarca da Casa Salles, a loja mais antiga de BH, morre aos 97 anos

Além de empresário, Edmar Vianna de Salles também era atleta de tiro esportivo, inclusive participou dos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
14/04/2026 18:35 - atualizado em 14/04/2026 18:37

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Edmar Salles em 2013, no interior da Casa Salles, no Hipercentro de BH
Edmar Vianna de Salles gostava de recepcionar clientes na Casa Salles, loja no Hipercentro de Belo Horizonte crédito: Cristina Horta/EM/D.A.Press

A Casa Salles, conhecida por ser o estabelecimento comercial mais antigo de Belo Horizonte, comunicou  nas redes sociais a morte do patriarca Edmar Vianna de Salles, nesta terça-feira (14/4), aos 97 anos. De acordo com nota publicada pela Federação Brasileira de Tiro Esportivo, o empresário enfrentava problemas de saúde decorrentes da idade avançada. 

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Durante décadas, Edmar recepcionou os clientes que chegavam à Casa Salles, que vende armas, munições, artigos para pesca, cutelaria, utensílios domésticos e artigos para camping, entre outros. Quando ele nasceu, a loja, inclusive, já funcionava na Rua dos Caetés, no Hipercentro de Belo Horizonte. O estabelecimento é mais antigo que a capital mineira: foi fundado em 1881, em Ouro Preto, e mudou de cidade em 1904.

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Sepultamento

O empresário também era atleta de tiro esportivo, modalidade em que competia desde 1946 e na qual conquistou diversos prêmios. Edmar chegou a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968.

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O funeral de Edmar ocorreu das 16h às 18h desta terça-feira, em BH, cidade da qual era natural. O empresário completaria 98 anos em 5 de junho. 

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