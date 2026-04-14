Patriarca da Casa Salles, a loja mais antiga de BH, morre aos 97 anos

A Casa Salles, conhecida por ser o estabelecimento comercial mais antigo de Belo Horizonte, comunicou nas redes sociais a morte do patriarca Edmar Vianna de Salles, nesta terça-feira (14/4), aos 97 anos. De acordo com nota publicada pela Federação Brasileira de Tiro Esportivo, o empresário enfrentava problemas de saúde decorrentes da idade avançada.

Durante décadas, Edmar recepcionou os clientes que chegavam à Casa Salles, que vende armas, munições, artigos para pesca, cutelaria, utensílios domésticos e artigos para camping, entre outros. Quando ele nasceu, a loja, inclusive, já funcionava na Rua dos Caetés, no Hipercentro de Belo Horizonte. O estabelecimento é mais antigo que a capital mineira: foi fundado em 1881, em Ouro Preto, e mudou de cidade em 1904.

Sepultamento

O empresário também era atleta de tiro esportivo, modalidade em que competia desde 1946 e na qual conquistou diversos prêmios. Edmar chegou a representar o Brasil nos Jogos Olímpicos da Cidade do México, em 1968.

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O funeral de Edmar ocorreu das 16h às 18h desta terça-feira, em BH, cidade da qual era natural. O empresário completaria 98 anos em 5 de junho.