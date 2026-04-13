Tudão, na Savassi, é colocado à venda pelas proprietárias

Mais um ponto tradicional da boemia de Belo Horizonte deve fechar as portas: o Tudão, que desde 1980 serve espetinhos na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As irmãs Marta Maria de Sousa, 69 anos, e Cleonilda Cristina de Souza, de 63, proprietárias da casa há cerca de 40 anos, estão "passando o ponto", como dizem os comerciantes: o comprador levará o local "de porteira fechada", em mais um jargão do ramo, o que significa que o negócio incluirá todos os equipamentos que tornam o estabelecimento apto a funcionar.

As duas empresárias não revelam o valor pedido pela espeteria, mas afirmam que a compra "não será cara" e que não fazem quaisquer exigências quanto ao destino da casa. Caso o comprador queira, poderá manter o Tudão exatamente como está, inclusive com o nome já consolidado.

Se, por outro lado, o futuro proprietário preferir implantar um novo tipo de estabelecimento, tampouco haverá qualquer tipo de empecilho. Enquanto o negócio não é fechado, as irmãs seguem abrindo as portas: elas afirmam que têm Alvará de Funcionamento válido até 2033.

Diferentes razões são enumeradas pelas proprietárias como determinantes para a decisão de vender o Tudão, entre as quais a extensa rotina de trabalho, uma vez que o estabelecimento abre de terça a sábado, das 17h às 5h - e, até alguns anos atrás, a jornada era de segunda a segunda.

No entanto, destacam um motivo em particular: a legislação municipal de Belo Horizonte, que, segundo elas, impõe muitas restrições ao funcionamento de bares e restaurantes durante a madrugada. "A noite é muito pesada. E foi uma vida inteira de muita luta com a prefeitura", sintetiza Cleonilda.

Atualmente, o maior entrave, segundo as proprietárias, é a Portaria da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) n° 015, de 2024, que restringe o uso de mesas e cadeiras nas calçadas até as 23h. Esse horário pode ser estendido até 1 hora, mas não além. "À 1 hora da manhã você tem que recolher todas as mesas; você só pode atender os clientes em pé", descreve Marta.

Para ela, essa determinação pode não inviabilizar estabelecimentos de outros gêneros, que vendem, por exemplo, sanduíches, os quais os consumidores têm maior facilidade em comer em pé ou em levá-los a outros locais. Porém, causa grandes impactos ao Tudão, que comercializa espetinhos, cujo consumo é bem mais cômodo nas acomodações de uma mesa.

A proprietária critica a falta de flexibilidade causada pela portaria, que limita as condições de funcionamento inclusive de estabelecimentos que mantêm o nível de ruído dentro dos limites estabelecidos pelo município. "Por causa de um negócio que não respeita, põe música alta, todos estão pagando o mesmo preço: todo mundo fechando uma hora da manhã," lamenta Marta.

De acordo com Marta, outro desafio é que, de tempos em tempos, são implementadas mudanças na legislação municipal, o que faz com que o estabelecimento tenha constantemente que fazer novas adequações. "Muitos anos atrás, a prefeitura existia banheiro masculino, banheiro feminino e banheiro para funcionários. E hoje está aí, todo mundo aberto, ninguém tem nada disso", exemplifica, destacando que, na época, o Tudão cumpriu com tal exigência.

A empresária também menciona um episódio que vivenciou no passado, quando a fiscalização determinou a retirada de um televisor, que ficava afixado em uma das paredes internas, voltado para a clientela. "A prefeitura veio e falou que aquilo ali era o quê? Entretenimento; que era para eu tirar a televisão, que não podia ficar, que (o aparelho) atrai as pessoas para ficarem na porta. Então, é um absurdo", exemplifica.

Outra questão levantada por Marta é uma mudança, que teria ocorrido tanto nos comércios vizinhos quanto no público que frequenta a região, desde o período da pandemia de Covid-19. "As lojinhas pequenas que eram existentes aqui na Savassi, que eram boutiques, lojinha de bijuteria, lojinha de roupa, ninguém aguentou segurar aluguel durante o tempo que ficou fechado", lembra. "E aí veio o impacto financeiro e também o impacto social", prossegue. "Começou a descer gente vendendo droga, tudo que você puder imaginar", conclui.

Portaria da Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU) N° 015, de 2024, que impede a colocação de mesas e cadeiras nas calçadas a partir de 1h, é citada pelas proprietárias como um dos principais motivos para a venda do Tudão, que funciona na Savassi desde 1980 Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Paralelamente, após a pandemia surgiram vários novos bares nos quarteirões seguintes da Rua Fernandes Tourinho, mas eles, de acordo com a proprietária, atraem um público bem mais jovem, diferente daquele que frequenta o Tudão. "Minha clientela não foi renovada para a turma jovem: são os mais velhos que preservam o meu bar", observa.

Marta afirma que pensou em fazer uma repaginação completa no Tudão, mas acabou desistindo por concluir que tal empreitada não valeria a pena. "Eu tenho condição de reformar a casa, mas seria a mesma coisa: se eu ponho 100 mil reais aqui, vou continuar com adolescentes e menores de idade transitando na minha porta, vendedores de drogas... Isso não é compatível com o meu público", avalia.

Longa trajetória

O Tudão foi fundado em 1980 por dois irmãos de Marta e Cleonilda. Elas assumiram o negócio cinco ou seis anos depois, quando um deles morreu e o outro preferiu se afastar. Ao longo de aproximadamente 40 anos à frente da casa, as duas colecionam histórias e curiosidades. "Meu bar sempre foi considerado tradição de Belo Horizonte, patrimônio da cidade", opina Marta.

O trabalho trouxe, além de público e lucro, alguns reconhecimentos . "Nós já ganhamos seis ou sete prêmios da revista Veja como destaque. Eu tenho todos os quadrinhos guardados: a gente recebe o diploma, quando a gente ganha", destaca.

A proprietária relembra alguns clientes famosos que chegou a atender, entre os quais o cantor Fagner. "Já veio aqui umas três vezes. Entrava lá e lavava copo para ele", conta Marta. Entre outras personalidades que frequentaram a casa, estão o ator Daniel Oliveira e a jornalista Ana Paula Renault, que participa da atual edição do reality show BBB.

Devido a essa rica história, a decisão de vender o Tudão, segundo as empresárias, causa pesar. "O sentimento é ruim, porque são muitos anos. A casa é muito tradicional, são muitos amigos que nós fizemos", relata Cleonilda. "Tem um casal, marido e mulher, que, hoje, têm filhos rapazes que são nossos clientes", complementa.

Apesar do sentimento de perda, Cleonilda já vislumbra novas possibilidades para o futuro comprador: "Aqui é um ponto maravilhoso. Para sanduíches, eu acho que a casa é perfeita", sugere. Marta também lamenta o fim da trajetória, sem, porém, hesitar a respeito da decisão: "é com tristeza que a gente fecha, que a gente sai. Mas eu desejo que quem entrar seja muito feliz e ganhe muito dinheiro", conclui.

Tradição não resiste à madrugada

Ao longo dos últimos anos, a capital mineira testemunhou o fechamento de estabelecimentos que, tal qual o Tudão, tinham grande tradição noturna. Em 2021, durante a pandemia de Covid-19, o restaurante La Greppia, que oferecia um famoso buffet de massas na Rua da Bahia, no Hipercentro, encerrou as atividades após 25 anos. Em 2025, a casa ressurgiu, mas em um formato diferente, comercializando pratos congelados.

Cerca de um ano depois, em 2022, ocorreu o fechamento de um restaurante com proposta parecida: o Paracone, na Avenida Brasil, no Bairro Santa Efigênia, também na Região Centro-Sul. Fundada em 1989, a casa chegou a operar 24 horas, mas restringiu o horário de funcionamento em 2010. Famoso pelas extensas opções em sistema self-service, o estabelecimento funciona atualmente apenas em formato de delivery.

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Em outubro do ano passado, foi a vez de mais um reduto da boemia belo-horizontina, com uma trajetória ainda mais longa, fechar as portas. O restaurante Bolão, na Praça Duque de Caxias, no Bairro Santa Tereza, na Região Leste, anunciou a interrupção temporária das atividades até a reinstalação em outro local, na mesma região. Pouco depois, em dezembro daquele ano, José Maria Rocha, criador da casa, morreu aos 73 anos.