NOVA LIMA

Tiro acidental? PM investiga morte de criança atingida na cabeça em MG

Menino chegou a ser socorrido em estado grave e levado ao Hospital João XXIII; versão dos pais está em apuração policial

Quéren Hapuque
16/04/2026 13:06

Fachada do Hospital João XXIII
A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar o ponto exato onde ocorreu o disparo crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Uma criança, com idade estimada entre 2 e 4 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (16/4) após ser baleada na cabeça na BR-040, na altura do km 569, em Nova Lima (MG), na Grande BH. O caso ocorreu por volta de 9h e mobilizou equipes de resgate, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

De acordo com a PM, um casal chegou de carro à Base de Serviço Operacional da concessionária EPR Via Mineira relatando que a criança havia sido atingida por um disparo de arma de fogo, supostamente acidental.

A mãe relatou aos policiais que o menino estava brincando quando encontrou uma arma de fogo e acabou efetuando o disparo. Após o ocorrido, o pai levou a criança até a base de atendimento em busca de socorro.

A concessionária que administra a via informou que, assim que o veículo chegou à base, a equipe de resgate prestou os primeiros socorros e encaminhou a criança em estado grave ao Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.

A PRF foi acionada e a Polícia Militar assumiu a ocorrência. Militares da 1ª Companhia também estiveram no local para levantamento de informações.Posteriormente, foi confirmada a morte da criança. 

A Polícia Militar realiza buscas para tentar localizar o ponto exato onde ocorreu o disparo e apura as circunstâncias do caso.

