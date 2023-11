Criança de cinco anos foi alvejada pelo próprio pai em Claro dos Poções, no Norte de Minas

O menino de cinco anos que foi baleado na tarde desta quarta-feira (01/11) pelo próprio pai, de 52 anos, em Claro dos Poções, no Norte de Minas Gerais, não resistiu aos ferimentos e morreu. O autor dos disparos também faleceu depois de atirar contra a própria cabeça. A criança sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Informações preliminares dão conta que, no início desta tarde, o homem aguardou as vítimas chegarem à escola para atacá-las. Ao perceber o que estava acontecendo, o padrasto do menino tentou entrar na instituição, mas foi alvejado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), os feridos chegaram a ser atendidos no local, mas não resistiram. A terceira vítima, que seria o foco do ataque, está internada. O estado de saúde dele não foi informado.

O crime teria sido motivado por o atirador não aceitar o fim do seu relacionamento e a perda da guarda da criança. O ex-casal estaria em processo de litígio pela custódia