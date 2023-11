Fachada do Centro Municipal de Educação Infantil) Tia Naza, em Claro dos Poções, no Norte de Minas Gerais

Uma criança e dois adultos ficaram feridos em uma tentativa de homicídio em frente a uma escola infantil no Bairro Renascer, em Claro dos Poções, no Norte de Minas, no início da tarde desta quarta-feira (1/11). Informações preliminares dão conta que o crime foi motivado por ciúmes do suspeito dos disparos com a ex-companheira.

Entre os feridos estão o filho do suspeito e o atual namorado da ex-companheira dele. De acordo com a Polícia Militar, depois do ataque o homem tentou se suicidar. A idade das vítimas não foi informada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para dar apoio na ocorrência. A aeronave Arcanjo está no local para transporte das vítimas. Viaturas da Unidade de Suporte Avançado e Unidade de Suporte Básico do Samu também estão no local.

A ocorrência ainda está em andamento. O estado de saúde das vítimas não foi informado.