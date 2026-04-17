Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Suspeito de vender canetas emagrecedoras é preso em Contagem

O suspeito foi abordado no estacionamento, onde foram encontrados no veículo diversos medicamentos de controle especial

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
17/04/2026 23:42 - atualizado em 17/04/2026 23:44

compartilhe

SIGA
×
Autor do assassinato de Joyce foi preso nesta terça-feira em trabalho conjunto da Polícia Civil e Polícia Militar
Polícia Civil realizou prisão no centro comercial de Contagem crédito: PCMG

Um homem de 36 anos, suspeito de vender canetas emagrecedoras e medicamentos tarja preta sem prescrição médica, foi preso em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Polícia Civil. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (16/4), em um centro comercial da cidade, e foi divulgada pela corporação nesta sexta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

“O suspeito foi abordado no estacionamento, ocasião em que foram encontrados em seu veículo diversos medicamentos de controle especial, anabolizantes e fármacos para emagrecimento — incluindo substâncias como tirzepatida e remédios de tarja preta”, informou a Polícia Civil em comunicado.

Os produtos estariam sendo vendidos sem prescrição médica e em desacordo com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 

Além dos medicamentos, foram apreendidos um celular, uma máquina de cartão e o veículo utilizado pelo investigado. O homem admitiu o crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As investigações continuam para apurar a origem dos produtos e a possível participação de outras pessoas no esquema.

Tópicos relacionados:

canetas-emagrecedoras contagem policia-civil

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay