Suspeito de vender canetas emagrecedoras é preso em Contagem

Um homem de 36 anos, suspeito de vender canetas emagrecedoras e medicamentos tarja preta sem prescrição médica, foi preso em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pela Polícia Civil. A prisão ocorreu nessa quinta-feira (16/4), em um centro comercial da cidade, e foi divulgada pela corporação nesta sexta-feira (17).

“O suspeito foi abordado no estacionamento, ocasião em que foram encontrados em seu veículo diversos medicamentos de controle especial, anabolizantes e fármacos para emagrecimento — incluindo substâncias como tirzepatida e remédios de tarja preta”, informou a Polícia Civil em comunicado.

Os produtos estariam sendo vendidos sem prescrição médica e em desacordo com normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).



Além dos medicamentos, foram apreendidos um celular, uma máquina de cartão e o veículo utilizado pelo investigado. O homem admitiu o crime.

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As investigações continuam para apurar a origem dos produtos e a possível participação de outras pessoas no esquema.