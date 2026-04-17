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TRANSPORTE COLETIVO

Metrô de BH terá intervalos mais longos entre as viagens devido a obras

Mudança nas operações começa neste sábado (18/4) e se prolongará após o feriado de Tiradentes: a previsão de término é no dia 25

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Repórter
17/04/2026 20:35

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Horário de funcionamento do metrô, incluindo as bilheterias, não muda: o serviço seguirá funcionando das 5h15 às 23h
Horário de funcionamento do metrô, incluindo as bilheterias, não muda: o serviço seguirá funcionando das 5h15 às 23h crédito: Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O metrô da capital mineira terá intervalos mais longos entre as viagens devido à realização de obras na Linha 1. De acordo com a concessionária Metrô BH, responsável pelo serviço, os trabalhos incluirão a manutenção da sinalização da via. Os usuários do modal, no entanto, não precisarão realizar baldeações.

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Nos dias 18/4 (sábado), 19/4 (domingo) e 21/4 (terça-feira, feriado de Tiradentes), o intervalo entre as viagens dos trens será de 21 minutos durante todo o horário de funcionamento, que vai das 5h15 às 23h. Nas estações Gameleira e Calafate, os trens passarão em uma só linha, de modo que os passageiros precisarão verificar a direção da composição antes de embarcar.

Após o feriado, entre os dias 20/4 (quarta-feira) e 25/4 (sábado), o intervalo entre os trens será de 20 minutos somente após as 20h. A partir desse horário até às 23h, as composições passarão em uma só linha nas estações Santa Efigênia e Santa Tereza e, nesses locais, os passageiros também terão que verificar a direção do veículo no momento do embarque.

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A concessionária afirma que disponibilizará informações sobre as alterações operacionais nas telas digitais instaladas nas estações e também por meio do sistema de sonorização. Ainda segundo a Metrô BH, funcionários estarão à disposição para orientar os passageiros.

Tempo de espera maior

Com essa mudança, os trens demorarão mais para passar durante todo o período citado. Em dias úteis, quando a operação está normal, o intervalo entre as viagens é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e das 16h30 às 19h, horários considerados de pico. Nos demais períodos, a frequência é de 15 minutos.

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Já aos sábados, o intervalo habitual é de 7,5 minutos das 6h às 8h30 e de 15 minutos após as 8h30. Aos domingos e feriados, a frequência entre as viagens dos trens é de 15 minutos durante todo o dia.

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