Boa recepção gera ampliação de navegação na Pampulha por mais três meses

Os passeios de barco na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), serão ampliados por mais três meses a partir de hoje. A atividade voltou em dezembro de 2025, por meio de um acordo firmado entre a Prefeitura de BH e a Marinha do Brasil autorizando a navegação turística em um dos grandes cartões-postais da cidade. O serviço não ocorria na cidade desde 1968.

Mais de 4,5 mil pessoas já passearam de barco na lagoa nos três primeiros meses de funcionamento e a extensão do prazo aconteceu pela aprovação geral do público, mostrada em pesquisa do Observatório do Turismo de Belo Horizonte.

Em entrevistas com 1003 pessoas passageiros, foi constatado média geral de 9,9 (a nota máxima é 10) para satisfação e recomendação para amigos e familiares e 9,8 para conforto e bem-estar e avaliação do serviço dos guias turísticos.

A nova etapa vai permitir observar o funcionamento do barco em período seco, verificando questões sobre a viabilidade técnica, operacional e de manutenção do modelo, já que os primeiros meses de atividade foram no periodo chuvoso.

A expansão também serve de parâmetro para possível funcionamento do serviço a longo prazo.

Passeios

Os passeios são realizados em barcos “Capivarã”, embarcação tipo catamarã com capacidade para 30 pessoas. Para cada viagem, são oferecidos 26 ingressos pela plataforma Sympla, todas as terças-feiras, com limite de 2 ingressos por CPF.

São três saídas do barco por cada data, nove passeios na semana. Elas ocorrem de sexta a domingo, às 10h, 13h e 15h, com ponto de embarque e desembarque no Centro de Atendimento ao Turista Veveco, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, na Pampulha, próximo à Casa do Baile.

No percurso, estão os principais monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade, com acompanhamento de guia de turismo, que apresenta informações sobre cada um dos lugares.

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O passeio tem média de 1 hora de duração e está sujeito a cancelamento caso haja condições climáticas desfavoráveis.