Assine
overlay
Início Gerais
COMPLEXO VIÁRIO

Nova faixa na Cristiano Machado será liberada e obras seguem até 2028 em BH

Intervenção na Região Norte de Belo Horizonte deve melhorar a fluidez do tráfego e reduzir congestionamentos

Publicidade
Carregando...
Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
14/04/2026 20:12 - atualizado em 14/04/2026 20:25

compartilhe

SIGA
×
Avenida Cristiano Machado foi interditada em frente à Catedral Cristo Rei para a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e de iluminação pública, além do alargamento da pista
Avenida Cristiano Machado foi interditada em frente à Catedral Cristo Rei para a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e de iluminação pública, além do alargamento da pista crédito: Marcos Vieira/EM/D.A.Press

Uma nova faixa da Avenida Cristiano Machado, no trecho entre a MG-10 e a Avenida Vilarinho, na altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte, será liberada para o tráfego de veículos. A intervenção faz parte das obras da trincheira em construção na via.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o projeto prevê duas faixas em um trecho de cerca de 150 metros, entre as ruas Aldemiro Fernandes Tôrres e das Gabirobas, no sentido Centro, onde atualmente há apenas uma faixa liberada.

Para a criação da nova faixa, foram realizadas a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e de iluminação pública, além do alargamento da pista. Os trabalhos começaram na manhã desta terça-feira (14/4). A interdição total da via, prevista inicialmente para 11h, ocorreu pouco antes das 14h, e a liberação foi feita antes das 15h, segundo a PBH.

Com a conclusão da etapa relacionada à iluminação pública, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) dará início à remoção da calçada e ao nivelamento da pista. A previsão de conclusão dessa fase é maio de 2026.

Trânsito e impacto no Vetor Norte

O funcionário público Luiz Rodrigues, de 42 anos, acredita que a ampliação pode melhorar o fluxo na região. Ele passa diariamente pelo trecho por volta das 10h, a caminho do trabalho no Centro da capital.

"O fluxo é bastante intenso e demorado, com muitos veículos passando por uma faixa estreita. Preciso sair mais cedo de casa para chegar no horário. Então, acredito, sim, que o alargamento vai dar um respiro para quem transita todos os dias por aqui", afirma.

Leia Mais

Obras estruturais na Cristiano Machado

As obras da trincheira começaram em setembro do ano passado e preveem uma estrutura de até 780 metros de extensão no centro da avenida, incluindo um boulevard em trecho coberto em frente à Catedral Cristo Rei.

Também estão previstas intervenções no cruzamento com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto sobre a linha do metrô. O projeto inclui ainda drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. O investimento é de R$ 161,6 milhões, com recursos do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), e previsão de conclusão em 2028.

A obra integra um programa de modernização viária ao longo da Cristiano Machado, que também inclui intervenções na Avenida Sebastião de Brito, na Avenida Saramenha e no cruzamento com a Avenida Waldomiro Lobo.

Outras intervenções no sistema viário

Na Avenida Sebastião de Brito, as obras começaram em julho de 2023 para implantação de um viaduto entre as vias Cristiano Machado e Sebastião de Brito. A intervenção prevê melhorias no fluxo de veículos e possível retirada de semáforos. O investimento é de cerca de R$ 90 milhões, com conclusão prevista para 2027.

Já na Avenida Saramenha, o viaduto teve início no primeiro semestre de 2024. O investimento é de R$ 29,2 milhões. A estrutura vai permitir acesso mais seguro à Cristiano Machado, no sentido Centro, para veículos vindos da região.

Macrodrenagem e complexo viário

Além das obras viárias, será iniciada a segunda etapa da macrodrenagem do ribeirão Pampulha, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento e reduzir riscos de inundação. A Gasmig realiza, neste momento, o remanejamento de uma rede, etapa necessária para o avanço das intervenções.

No cruzamento com a Avenida Waldomiro Lobo, o complexo viário teve obras iniciadas em 2022 e a última alça foi entregue em outubro do ano passado. O investimento total foi de R$ 104,8 milhões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As intervenções na região têm como objetivo melhorar a fluidez do trânsito na Cristiano Machado e reduzir congestionamentos, além de ampliar a acessibilidade entre as regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.

Tópicos relacionados:

obras pavimentacao regiao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay