Nova faixa na Cristiano Machado será liberada e obras seguem até 2028 em BH

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Uma nova faixa da Avenida Cristiano Machado, no trecho entre a MG-10 e a Avenida Vilarinho, na altura do Bairro Vila Clóris, Região Norte de Belo Horizonte, será liberada para o tráfego de veículos. A intervenção faz parte das obras da trincheira em construção na via.

Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), o projeto prevê duas faixas em um trecho de cerca de 150 metros, entre as ruas Aldemiro Fernandes Tôrres e das Gabirobas, no sentido Centro, onde atualmente há apenas uma faixa liberada.

Para a criação da nova faixa, foram realizadas a remoção e reinstalação de postes de energia elétrica e de iluminação pública, além do alargamento da pista. Os trabalhos começaram na manhã desta terça-feira (14/4). A interdição total da via, prevista inicialmente para 11h, ocorreu pouco antes das 14h, e a liberação foi feita antes das 15h, segundo a PBH.

Com a conclusão da etapa relacionada à iluminação pública, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) dará início à remoção da calçada e ao nivelamento da pista. A previsão de conclusão dessa fase é maio de 2026.

Trânsito e impacto no Vetor Norte

O funcionário público Luiz Rodrigues, de 42 anos, acredita que a ampliação pode melhorar o fluxo na região. Ele passa diariamente pelo trecho por volta das 10h, a caminho do trabalho no Centro da capital.

"O fluxo é bastante intenso e demorado, com muitos veículos passando por uma faixa estreita. Preciso sair mais cedo de casa para chegar no horário. Então, acredito, sim, que o alargamento vai dar um respiro para quem transita todos os dias por aqui", afirma.

Obras estruturais na Cristiano Machado

As obras da trincheira começaram em setembro do ano passado e preveem uma estrutura de até 780 metros de extensão no centro da avenida, incluindo um boulevard em trecho coberto em frente à Catedral Cristo Rei.

Também estão previstas intervenções no cruzamento com a Avenida Vilarinho e o alargamento do viaduto sobre a linha do metrô. O projeto inclui ainda drenagem, pavimentação, iluminação e paisagismo. O investimento é de R$ 161,6 milhões, com recursos do Fundo de Mobilidade Urbana (FMU), e previsão de conclusão em 2028.

A obra integra um programa de modernização viária ao longo da Cristiano Machado, que também inclui intervenções na Avenida Sebastião de Brito, na Avenida Saramenha e no cruzamento com a Avenida Waldomiro Lobo.

Outras intervenções no sistema viário

Na Avenida Sebastião de Brito, as obras começaram em julho de 2023 para implantação de um viaduto entre as vias Cristiano Machado e Sebastião de Brito. A intervenção prevê melhorias no fluxo de veículos e possível retirada de semáforos. O investimento é de cerca de R$ 90 milhões, com conclusão prevista para 2027.

Já na Avenida Saramenha, o viaduto teve início no primeiro semestre de 2024. O investimento é de R$ 29,2 milhões. A estrutura vai permitir acesso mais seguro à Cristiano Machado, no sentido Centro, para veículos vindos da região.

Macrodrenagem e complexo viário

Além das obras viárias, será iniciada a segunda etapa da macrodrenagem do ribeirão Pampulha, com o objetivo de ampliar a capacidade de escoamento e reduzir riscos de inundação. A Gasmig realiza, neste momento, o remanejamento de uma rede, etapa necessária para o avanço das intervenções.

No cruzamento com a Avenida Waldomiro Lobo, o complexo viário teve obras iniciadas em 2022 e a última alça foi entregue em outubro do ano passado. O investimento total foi de R$ 104,8 milhões.

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As intervenções na região têm como objetivo melhorar a fluidez do trânsito na Cristiano Machado e reduzir congestionamentos, além de ampliar a acessibilidade entre as regiões Norte, Pampulha e Venda Nova.