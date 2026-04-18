Batida entre carro e caminhão deixa um morto na MG-050
Motorista do veículo de passeio ficou preso às ferragens e teve morte constatada por equipe do Samu ainda no local
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Uma batida frontal entre um carro e um caminhão, na altura do Km 221, da MG-050, em Formiga, na Região Centro-Oeste de Minas, deixou uma pessoa morta, neste sábado (18/4).
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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do caminhão, de 45 anos, não teve ferimentos e dispensou o atendimento. Já o condutor do carro, de 23, ficou preso às ferragens e morreu no local.
A morte do jovem foi constatada pelo Samu. Após a conclusão da perícia feita pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), os bombeiros retiraram o corpo das ferragens e o encaminharam a uma funerária de plantão.
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