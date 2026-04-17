Batida frontal mata motociclista em Minas

Uma mulher de 55 anos morreu em uma batida envolvendo a motocicleta que ela pilotava e um carro, nesta sexta-feira (17/4), em uma via municipal de acesso ao Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Uberlândia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 8h. A vítima pilotava a motocicleta no sentido Uberlândia quando, ao passar por um quebra-molas, teria se desequilibrado.

Segundo relato da motorista do carro de passeio aos bombeiros, ela seguia no sentido contrário, em direção ao IFTM, quando foi surpreendida pela motociclista, que invadiu a pista contrária após cair.

A colisão foi frontal. A motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A condutora do carro não sofreu ferimentos, mas ficou em estado de choque.

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A Polícia Militar acompanhou a ocorrência até a chegada da Polícia Civil, que realizou os trabalhos periciais antes da remoção do corpo. O caso será investigado.