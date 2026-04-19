O erro fatal dos 'olheiros': PM dribla rádios e fecha boca em Contagem

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

O esquema armado com sentinelas munidos de rádios para avisar sobre a aproximação de policiais e de rivais não funcionou a tempo em um aglomerado da Grande BH. A Polícia Militar (PMMG) foi mais rápida e conseguiu fechar o ponto de venda de drogas.

A ação ocorreu madrugada deste domingo (19/04), por volta das 2h, no Bairro Industrial São Luiz, em Contagem, nas proximidades da Rua Morro Vermelho, uma via escura, estreita e em curva que dificulta infiltrações.

Ao notarem a aproximação das viaturas do Grupo Especializado em Recobrimento (GER), olheiros posicionados estrategicamente nas avenidas e pontos mais altos emitiram alertas. Dois suspeitos que estavam no ponto de vendas iniciaram uma fuga a pé com os militares no seu encalço.

Um dos suspeitos conseguiu escapar, atravessando um lote vago, enquanto um adolescente de 16 anos foi abordado no meio do trajeto por militares que desembarcaram da viatura e o detiveram.

No local da boca de fumo, os militares encontraram 337 pedras de crack, 53 pinos de cocaína e duas barras de maconha - o que corresponde a cerca de R$ 6 mil em entorpecentes no varejo do crime -, além de R$ 114 em dinheiro e dois rádios comunicadores.

Como a ação foi mais rápida que os sentinelas?

A abordagem ocorreu no Aglomerado Morro Vermelho, uma zona de ocupação densa próxima a eixos logísticos importantes para usuários de áreas distintas, como a Via Expressa e a Avenida David Sarnoff.

Ao notarem a aproximação das viaturas, olheiros posicionados estrategicamente emitiram alertas. Como se trata de unidade especializada neste tipo de ação, o tempo de alerta foi insuficiente e os militares conseguiram visualizar os dois suspeitos correndo.

O fechamento da boca de fumo ocorreu próximo a unidades do 2º Batalhão da Polícia Militar, evidenciando o desafio do policiamento em áreas de risco.

As áreas desse aglomerado sofrem influência de facções que disputam o controle do território para a distribuição de entorpecentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Adolescente atuava no tráfico há duas semanas

O principal envolvido na ocorrência é um adolescente de 16 anos, que foi apreendido em flagrante. Por ser menor de idade, ele não foi preso por tráfico de entorpecentes, mas apreendido por situação análoga ao crime.

Segundo a PMMG, ele teria admitido que atuava no tráfico há cerca de duas semanas. O menor é reincidente e possui registros anteriores por atos infracionais análogos aos crimes de roubo e tráfico de drogas.

A irmã do apreendido chegou ao local em meio às ações policiais e o acompanhou até a delegacia de plantão para o registro da ocorrência.

Logística de monitoramento e fuga bem estruturada

A presença dos dois rádios comunicadores é um indicador técnico relevante, por serem ferramentas padrão de um sistema de sentinelas ativo do tráfico, os "olheiros" de áreas dominadas por grupos organizados.

Nesse contexto, a rede utilizada para monitorar viaturas e coordenar a fuga de comparsas falhou no caso do adolescente e das drogas armazenadas, não conseguindo alertar sobre a chegada da PMMG.

O local funcionava como um ponto de venda direta ao consumidor. A droga já estava fracionada e pronta para o comércio — as pedras de crack e os pinos de cocaína são embalagens típicas para o usuário final.

A presença de duas barras de maconha sugere que o local também possuía um pequeno estoque para fracionamento. A dinâmica de fuga por lotes vagos e o uso de alertas por rádio confirmam uma estrutura de logística estabelecida, típica de aglomerados urbanos onde o terreno favorece a evasão.

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O material e o menor foram encaminhados à delegacia de plantão de Contagem para as providências judiciais.

Operação mais rápida que olheiros

Patrulhamento de rotina: militares do GER circulavam pelo aglomerado Morro Vermelho;

militares do GER circulavam pelo aglomerado Morro Vermelho; Alerta de olheiros: suspeitos foram avisados da chegada da polícia via rádio;

suspeitos foram avisados da chegada da polícia via rádio; Tentativa de fuga: dois indivíduos correram em direção a um lote vago;

dois indivíduos correram em direção a um lote vago; Apreensão em flagrante: um adolescente de 16 anos foi interceptado pela equipe;

um adolescente de 16 anos foi interceptado pela equipe; Registro policial: o menor foi levado à delegacia acompanhado pela irmã adulta.

Apreenções da operação