Idoso morre atropelado por motociclista em rodovia no interior de MG
Vítima de 63 anos morreu na BR-458, na altura do município de Iapu (MG), no Vale do Aço, neste sábado (18/4)
Um homem de 63 anos morreu depois de ser atropelado por um motociclista em Iapu (MG), no Vale do Aço, neste sábado (18/4).
O motociclista, que trafegava no sentido Ipaba/Iapu pela BR-458, alegou à Polícia Militar que o idoso estava no meio da pista e, por isso, embora tenha tentado, não conseguiu evitar o atropelamento ao jogar a direção para a esquerda.
O idoso foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas acabou morrendo ainda no local.
O motociclista teve apenas ferimentos leves e foi encaminhado para um hospital em Ipatinga, também no Vale do Aço.
O corpo foi liberado para o serviço funerário após perícia preliminar no local feita pela Polícia Civil.