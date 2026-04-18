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BARRO PRETO

Preso por agredir a mãe e ameaçar ‘quebrá-la’ tira a vida em delegacia

"Pai, você quer um filho ou um inimigo?", disse homem de 39 anos ao ser preso no Bairro Nova Suíça, em Belo Horizonte, informou a Polícia Militar

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
18/04/2026 22:46 - atualizado em 18/04/2026 23:30

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Homem foi encontrado enforcado dentro de cela na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no Barro Preto
Homem foi encontrado enforcado dentro de cela na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) no Barro Preto crédito: Reprodução

Um homem de 39 anos se matou dentro de uma cela na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), no Bairro Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), na manhã deste sábado (18/4). Athila Rei Freitas Viana foi preso no dia anterior após a mãe dele, de 68 anos, relatar à Polícia Militar (PM) que havia sido agredida pelo filho.

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Segundo informado pelos pais à polícia, episódios de violência e ameaças contra ambos eram frequentes dentro de casa. No momento da prisão, Athila ameaçou "quebrar" não só a mãe, mas também o pai, informou a polícia. 

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Conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Civil, o homem foi encontrado pendurado na cela, com uma camisa amarrada no pescoço. Imediatamente foram feitas manobras de reanimação cardiopulmonar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e confirmou a morte no local.

Com isso, pouco antes das 16h deste sábado, a juíza Juliana Beretta Kirche Ferreira Pinto — destacando que “resta prejudicada a realização da audiência de custódia” — assinou decisão determinando expedição de ofício ao Instituto Médico-Legal (IML). A juíza pediu o encaminhamento da certidão de óbito e, caso seja possível, o laudo de exame necroscópico.

"Pai, você quer um filho ou um inimigo?"

Athila Rei Freitas Viana foi preso pela Polícia Militar no Bairro Nova Suíça, Região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde de sexta-feira (17/4). O pai de Athila disse que o filho estava muito agressivo dentro do imóvel.

A mãe contou que foi agredida pelo filho com um cabo de vassoura. O marido interveio e conseguiu evitar que ela levasse um tapa logo em seguida. Com medo, o casal pediu abrigo na casa de um vizinho.

O pai, inclusive, afirmou também já ter sido agredido por Athila em outras ocasiões. Nesse sentido, a mãe acrescentou que ameaças e agressões eram constantes. Temendo a morte, o casal disse que não conseguia dormir.

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Os militares, então, foram ao imóvel do casal. Athila resistiu à prisão e desacatou os policiais ao abaixar as calças e mostrar as partes íntimas. De acordo com a PM, ele falou que em breve estaria em casa e, assim, iria "quebrar" a mãe e o pai. "Pai, você quer um filho ou um inimigo?", indagou o homem, de acordo com a PM. De lá, ele foi encaminhado à delegacia, onde acabou cometendo suicídio.

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