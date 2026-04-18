Assine
overlay
Início Gerais
GRANDE BH

Bebê de 1 ano é encontrado morto dentro de casa em Betim

Mãe disse à polícia que já se deparou com a filha sem vida no berço. Segundo alegou, a menina sofria de cardiopatia

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/04/2026 23:10

compartilhe

SIGA
×
A Polícia Militar não localizou os suspeitos de ambos os crimes
A Polícia Militar não localizou os suspeitos de ambos os crimes crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Uma bebê de 1 ano foi encontrada morta em um berço dentro de um imóvel localizado no Bairro Duque de Caxias, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (18/4).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pouco antes das 7h e confirmou a morte no local.

Leia Mais

Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, indícios de violência não foram, a princípio, identificados no corpo da bebê.

A mãe disse aos militares que já se deparou com a filha sem vida no berço. Segundo alegou, a menina sofria de cardiopatia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso é investigado.

Tópicos relacionados:

bebe betim policia-militar

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay