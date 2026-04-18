Bebê de 1 ano é encontrado morto dentro de casa em Betim

Uma bebê de 1 ano foi encontrada morta em um berço dentro de um imóvel localizado no Bairro Duque de Caxias, em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã deste sábado (18/4).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pouco antes das 7h e confirmou a morte no local.

Conforme registrado pela Polícia Militar no boletim de ocorrência, indícios de violência não foram, a princípio, identificados no corpo da bebê.

A mãe disse aos militares que já se deparou com a filha sem vida no berço. Segundo alegou, a menina sofria de cardiopatia.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local. O caso é investigado.