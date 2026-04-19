Calor e clima seco? Veja a previsão para o feriado prolongado em BH e MG
Inmet prevê queda nos índices de umidade na capital mineira; há possibilidade de chuva no no Norte e Triângulo
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A umidade que traz nuvens e ameniza os dias e noites em Belo Horizonte, inclusive neste domingo (19/04), deve dar lugar a um ar mais seco no feriado prolongado de Tiradentes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Minas Gerais a secura também avança, mas há faixas de umidade pelo interior.
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A tendência para o início da semana na capital mineira, entre segunda (20/04) e terça-feira (21/04), é de aquecimento moderado e tempo mais aberto, segundo o Inmet.
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Os termômetros devem atingir a marca dos 30°C durante as tardes, enquanto as madrugadas permanecem levemente mais frescas, com mínimas consolidadas em 16°C. O destaque fica para a redução progressiva da umidade, que pode chegar aos 30% na terça-feira, o que acende um alerta para o tempo seco.
Neste domingo, a capital amanheceu com céu claro e termômetros em ascensão. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 16,5 °C.
A máxima estimada deve atingir os 30 °C, sob uma expectativa de umidade relativa do ar em torno de 40% durante o período da tarde. Há possibilidade de chuvas nas próximas 24h.
As marcas mais baixas da madrugada concentraram-se na região Norte da cidade. A estação de Venda Nova registrou a menor temperatura do dia, com 16,5 °C às 6h20, seguida de perto pela estação da Pampulha, que marcou 16,7 °C às 6h, apresentando uma sensação térmica de 18,4 °C devido a fatores locais de ventilação e vegetação.
Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais elevadas foram observadas nas regionais Centro-Sul, com 18 °C às 6h35, e Oeste, que registrou 19,2 °C (sensação de 19,6 °C) ainda na madrugada, às 2h. O índice mais alto entre as mínimas ocorreu no Barreiro, onde os termômetros não baixaram de 20 °C, marca registrada às 5h35.
Qual a previsão para o interior de Minas Gerais?
Em Minas Gerais, o Inmet destaca no feriado prolongado uma faixa de instabilidade nas regiões Noroeste, Norte e Triângulo. Estas regiões apresentam a maior variação de umidade. O período começa com pancadas de chuva isoladas no dia 19, evoluindo para um dia 20 nublado (muitas nuvens) e terminando o dia 21 com abertura de sol e poucas nuvens.
Na área Central, Região Metropolitana de BH e Oeste o tempo deve ser mais firme. O predomínio é de poucas nuvens e dia claro, com aumentos pontuais de nebulosidade no dia 20, mas sem previsão de chuva significativa.
O Sul, Zona da Mata e Leste de MG podem apresentar fenômenos de visibilidade, sobretudo na Zona da Mata, Sul e Rio Doce, devido a um aumento progressivo de umidade.
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Enquanto o dia 19 é de céu aberto, o dia 21 encerra com névoa úmida e céu encoberto, sugerindo queda de temperatura e redução de visibilidade.
Panorama meteorológico por região de Minas Gerais
- Noroeste e Norte: previsão de instabilidade com pancadas de chuva e variação de nebulosidade
- Área Central e Metropolitana: tempo firme com predomínio de sol e temperaturas próximas de 30°C
- Zona da Mata e Sul: ocorrência de névoa úmida e queda de temperatura no fim do feriado
- Triângulo Mineiro: alternância entre períodos de chuva e abertura de sol com poucas nuvens
Cuidados essenciais durante o tempo seco
- Hidratação constante: ingestão frequente de água e sucos naturais para manter o corpo hidratado
- Ambientes internos: utilização de toalhas úmidas, bacias com água ou umidificadores nos quartos
- Atividades físicas: evitar exercícios ao ar livre entre 10h e 17h, quando a umidade é menor
- Pele e mucosas: uso de hidratantes corporais e aplicação de soro fisiológico no nariz e olhos