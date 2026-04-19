Calor e clima seco? Veja a previsão para o feriado prolongado em BH e MG

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

A umidade que traz nuvens e ameniza os dias e noites em Belo Horizonte, inclusive neste domingo (19/04), deve dar lugar a um ar mais seco no feriado prolongado de Tiradentes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Em Minas Gerais a secura também avança, mas há faixas de umidade pelo interior.

A tendência para o início da semana na capital mineira, entre segunda (20/04) e terça-feira (21/04), é de aquecimento moderado e tempo mais aberto, segundo o Inmet.

Os termômetros devem atingir a marca dos 30°C durante as tardes, enquanto as madrugadas permanecem levemente mais frescas, com mínimas consolidadas em 16°C. O destaque fica para a redução progressiva da umidade, que pode chegar aos 30% na terça-feira, o que acende um alerta para o tempo seco.

Neste domingo, a capital amanheceu com céu claro e termômetros em ascensão. De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a temperatura mínima registrada foi de 16,5 °C.

A máxima estimada deve atingir os 30 °C, sob uma expectativa de umidade relativa do ar em torno de 40% durante o período da tarde. Há possibilidade de chuvas nas próximas 24h.

As marcas mais baixas da madrugada concentraram-se na região Norte da cidade. A estação de Venda Nova registrou a menor temperatura do dia, com 16,5 °C às 6h20, seguida de perto pela estação da Pampulha, que marcou 16,7 °C às 6h, apresentando uma sensação térmica de 18,4 °C devido a fatores locais de ventilação e vegetação.

Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais elevadas foram observadas nas regionais Centro-Sul, com 18 °C às 6h35, e Oeste, que registrou 19,2 °C (sensação de 19,6 °C) ainda na madrugada, às 2h. O índice mais alto entre as mínimas ocorreu no Barreiro, onde os termômetros não baixaram de 20 °C, marca registrada às 5h35.

Qual a previsão para o interior de Minas Gerais?

Em Minas Gerais, o Inmet destaca no feriado prolongado uma faixa de instabilidade nas regiões Noroeste, Norte e Triângulo. Estas regiões apresentam a maior variação de umidade. O período começa com pancadas de chuva isoladas no dia 19, evoluindo para um dia 20 nublado (muitas nuvens) e terminando o dia 21 com abertura de sol e poucas nuvens.

Na área Central, Região Metropolitana de BH e Oeste o tempo deve ser mais firme. O predomínio é de poucas nuvens e dia claro, com aumentos pontuais de nebulosidade no dia 20, mas sem previsão de chuva significativa.

O Sul, Zona da Mata e Leste de MG podem apresentar fenômenos de visibilidade, sobretudo na Zona da Mata, Sul e Rio Doce, devido a um aumento progressivo de umidade.

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Enquanto o dia 19 é de céu aberto, o dia 21 encerra com névoa úmida e céu encoberto, sugerindo queda de temperatura e redução de visibilidade.

Panorama meteorológico por região de Minas Gerais

Noroeste e Norte: previsão de instabilidade com pancadas de chuva e variação de nebulosidade

previsão de instabilidade com pancadas de chuva e variação de nebulosidade Área Central e Metropolitana: tempo firme com predomínio de sol e temperaturas próximas de 30°C

tempo firme com predomínio de sol e temperaturas próximas de 30°C Zona da Mata e Sul: ocorrência de névoa úmida e queda de temperatura no fim do feriado

ocorrência de névoa úmida e queda de temperatura no fim do feriado Triângulo Mineiro: alternância entre períodos de chuva e abertura de sol com poucas nuvens

Cuidados essenciais durante o tempo seco

