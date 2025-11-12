7 dicas para usar o ar-condicionado sem levar um susto na conta de luz

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a chegada do calor, o ar-condicionado se torna um aliado indispensável para muitas pessoas. O problema é que o conforto térmico pode se transformar em um verdadeiro susto no fim do mês. A boa notícia é que algumas mudanças simples de hábito podem reduzir significativamente o consumo de energia sem que você precise passar calor.

Adotar práticas mais eficientes no dia a dia faz toda diferença. Desde a programação do aparelho até a manutenção básica, cada detalhe vale para aliviar o peso na conta de luz. Ajustes na temperatura e o isolamento correto do ambiente são medidas que impactam diretamente o trabalho do motor do equipamento, que é o grande responsável pelo gasto energético.

7 dicas para usar o ar-condicionado e economizar

Para ajudar você a usar o ar-condicionado de forma mais inteligente, a reportagem listou algumas dicas práticas e fáceis de aplicar. Confira abaixo:

Mantenha os filtros sempre limpos: a sujeira nos filtros impede a passagem do ar, o que força o aparelho a trabalhar mais para resfriar o ambiente. O ideal é fazer a limpeza a cada 15 ou 30 dias, dependendo da frequência de uso e das recomendações do fabricante. Um filtro limpo garante melhor qualidade do ar e maior eficiência energética. Use a função timer ou sleep: programe o ar-condicionado para desligar sozinho durante a madrugada. Nosso corpo não precisa de uma refrigeração tão intensa enquanto dormimos. Usar o timer para desligar o aparelho uma ou duas horas antes de você acordar é uma ótima forma de economizar. Ajuste a temperatura para 23°C: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomenda uma faixa entre 23°C e 26°C para ambientes climatizados no verão, sendo 23°C um ponto de equilíbrio ideal entre conforto e economia. Manter o termostato em temperaturas muito baixas, como 17°C ou 18°C, faz com que o compressor funcione sem parar, elevando significativamente o consumo de energia. Feche portas e janelas: parece óbvio, mas muitas pessoas se esquecem de vedar completamente o ambiente. Qualquer fresta permite a entrada de ar quente e a saída do ar frio, obrigando o equipamento a um esforço extra e desnecessário para manter o local na temperatura desejada. Proteja o ambiente do sol: durante os períodos mais quentes do dia, mantenha cortinas e persianas fechadas. Essa barreira impede que o calor do sol aqueça o cômodo, o que reduz a carga de trabalho do ar-condicionado e, consequentemente, seu gasto energético. Desligue aparelhos eletrônicos: equipamentos como televisões, computadores e até mesmo lâmpadas incandescentes geram calor. Quando não estiverem em uso, desligue-os para evitar que o ambiente esquente e demande mais refrigeração. Escolha o modelo certo: se você vai comprar um aparelho novo, verifique o Selo Procel de Economia de Energia, que classifica os aparelhos de A (mais eficiente) a E (menos eficiente), e dê preferência aos modelos com classificação A. Além disso, calcule a capacidade (BTUs) correta para o tamanho do seu cômodo. Um aparelho subdimensionado trabalhará demais, enquanto um superdimensionado gastará energia à toa.

