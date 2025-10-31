Móveis de veludo: guia para limpar o tecido sem danificar o brilho

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Móveis de veludo são uma aposta certeira para adicionar elegância e aconchego à decoração. No entanto, por causa dos pelos curtos que garantem sua maciez, o tecido é mais delicado que o linho ou algodão e exige cuidados específicos para preservar a beleza e a durabilidade.

Antes de iniciar qualquer limpeza, é essencial identificar o tipo de veludo que reveste o móvel. Essa etapa é fundamental para seguir os procedimentos corretos e evitar manchas ou danos permanentes, garantindo que a peça mantenha sua aparência sofisticada por mais tempo.

Conheça os tipos de veludo

O veludo de algodão é um dos mais comuns, porém é sensível ao atrito e à umidade, exigindo limpeza a seco ou profissional. Já o veludo sintético, geralmente feito com poliéster, é mais resistente e prático para o uso diário, sendo uma boa escolha para casas com crianças ou animais.

Outras variações incluem o veludo cotelê, que possui uma textura canelada e maior durabilidade, e o chenille, frequentemente usado em estofados por ser mais robusto. Apesar das diferenças, todos pedem uma limpeza suave e a verificação das instruções na etiqueta do fabricante.

Como limpar móveis de veludo

Para a manutenção regular, o ideal é usar um aspirador de pó com bocal de escova macia, de duas a três vezes por semana, para remover a poeira. O movimento deve ser feito sempre no sentido dos pelos para não amassar as fibras. Após aspirar, uma escova de cerdas suaves ajuda a alinhar o tecido.

Em caso de manchas, utilize um pano limpo e levemente umedecido apenas com água. É importante testar em uma área escondida antes de aplicar no local visível. Evite esfregar com força e nunca aplique produtos químicos ou soluções caseiras, que podem danificar o brilho e a textura do material.

Cuidados para preservar o tecido

A durabilidade do veludo também depende de alguns cuidados diários. Posicionar o móvel longe da luz solar direta previne o desbotamento da cor. É importante evitar o contato com líquidos, alimentos e objetos ásperos que possam causar manchas ou puxar os fios do estofado.

Se houver crianças ou animais de estimação em casa, a recomendação é manter as peças de veludo em áreas com menor circulação. A redução do atrito constante ajuda a conservar a textura macia e a aparência original do tecido por muito mais tempo.

Impermeabilização: uma proteção extra

Uma estratégia eficaz para prolongar a vida útil do estofado é investir na impermeabilização profissional. O processo cria uma barreira protetora invisível sobre as fibras, que impede a penetração de líquidos derramados e facilita a limpeza imediata.

Essa camada protetora reduz o risco de manchas permanentes e ajuda a manter o aspecto de novo do móvel, tornando-se um cuidado preventivo valioso para quem deseja aliar beleza e funcionalidade na decoração.

