Forno brilhando por dentro: a receita caseira que remove toda a gordura

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Manter o forno limpo é um dos maiores desafios da cozinha. A gordura e os restos de alimentos que se acumulam nas paredes e na porta se transformam em crostas difíceis de remover, muitas vezes exigindo produtos químicos fortes e bastante esforço físico para a limpeza.

No entanto, uma solução caseira, barata e eficiente pode resolver o problema. Usando apenas ingredientes simples, como bicarbonato de sódio e vinagre, é possível deixar o forno brilhando novamente, removendo até a sujeira mais persistente com facilidade.

A combinação desses dois itens cria uma reação que ajuda a dissolver a gordura sem a necessidade de esfregar por horas. O bicarbonato atua como um abrasivo suave, enquanto o vinagre auxilia na quebra das moléculas de sujeira. O resultado é uma limpeza profunda e com menos trabalho.

Como fazer a limpeza do forno passo a passo

Antes de começar, certifique-se de que o forno esteja completamente frio e desligado. Remova todas as grelhas e assadeiras para facilitar o acesso ao interior do eletrodoméstico. Elas podem ser lavadas separadamente na pia com água quente e detergente.

1. Prepare a pasta de limpeza

Em uma tigela pequena, misture cerca de meia xícara de bicarbonato de sódio com três colheres de sopa de água. Mexa bem até formar uma pasta consistente e espessa, fácil de espalhar. Se necessário, adicione um pouco mais de água ou bicarbonato para ajustar a textura.

2. Aplique a mistura no forno

Usando luvas, espalhe a pasta por todo o interior do forno, incluindo as laterais, o fundo e a parte superior. Dê atenção especial às áreas com mais gordura acumulada. Evite aplicar a mistura diretamente sobre os elementos de aquecimento. É normal que a pasta fique marrom em contato com a sujeira.

3. Deixe a solução agir

O segredo para o sucesso desta limpeza é a paciência. Deixe a pasta de bicarbonato agir por, no mínimo, 12 horas. O ideal é aplicar a mistura à noite e deixar o forno fechado até a manhã seguinte. Esse tempo é fundamental para que a solução amoleça toda a gordura incrustada.

4. Remova a sujeira e finalize com vinagre

Após o período de espera, use um pano úmido ou uma espátula de plástico para remover a pasta seca e a sujeira solta. Em seguida, coloque um pouco de vinagre branco em um borrifador e aplique nas áreas onde ainda houver resíduos de bicarbonato. A mistura irá espumar, o que ajuda a soltar o restante da sujeira.

Por fim, passe um pano limpo e úmido por todo o interior para remover qualquer vestígio da solução de limpeza. Para a porta de vidro, a mesma pasta de bicarbonato pode ser utilizada, deixando agir por cerca de 30 minutos antes de remover com um pano úmido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.