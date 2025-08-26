Assine
Como tirar mancha de gordura da parede sem danificar a pintura em 3 passos

Métodos simples e seguros ajudam a remover manchas de gordura da parede sem prejudicar a tinta, usando ingredientes acessíveis e cuidados diários

Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
26/08/2025 11:22 - atualizado em 26/08/2025 11:22

como limpar parede com mancha de gordura
Remover manchas de óleo da parede pode ser simples quando se utilizam os produtos e técnicas adequados crédito: Jonathan Borba de Pexels

Manchas de gordura na parede são um incômodo frequente. O problema vai além da aparência: tentar remover a gordura sem os cuidados certos pode acabar danificando a pintura e deixando o espaço com aspecto ainda pior.

A seguir, conheça técnicas seguras e acessíveis que permitem resolver a situação de forma prática, garantindo um resultado eficaz sem riscos para o acabamento.

Leia mais:

Por que a gordura gruda nas paredes da cozinha

Durante o preparo das refeições, respingos de gordura e vapores de alimentos se espalham pelo ambiente. Com o tempo, essas partículas se acumulam na parede, principalmente perto do fogão. Além da sujeira visível, a gordura pode penetrar levemente na pintura, dificultando a remoção com simples panos úmidos.

Produtos caseiros indicados para remover mancha de gordura

Alguns ingredientes comuns são aliados eficientes na hora de resolver o problema.Eles possuem ação eficaz, e não comprometem a tinta, se usados corretamente :

  • Bicarbonato de sódio: ajuda a soltar a gordura acumulada sem agredir a pintura;
  • Detergente neutro: remove a oleosidade de forma suave e segura;
  • Vinagre branco: auxilia na neutralização do cheiro e atua como desengordurante leve;
  • Amido de milho: pode ser usado como absorvente natural de óleo em manchas recentes.

Passo a passo de como limpar parede com mancha de gordura

A seguir, veja qual é o passo passo correto para eliminar de vez a gordura da sua parede:

  1. em um bowl, misturar 500 ml de água morna com 1 colher de chá de detergente neutro;
  2. umedeça um pano torcido ou esponja não abrasiva nessa solução;
  3. faça movimentos circulares leves sobre a mancha, sem esfregar com força;
  4. finalize passando outro pano apenas com água limpa, também bem torcido, para retirar o detergente;
  5. em seguida, seque com um pano microfibra.

Mancha persistente

Caso a mancha seja persistente, polvilhe bicarbonato de sódio sobre o local e borrife um pouco de vinagre, deixando agir por 5 minutos antes de passar o pano úmido novamente.

Finalize secando a parede com um pano limpo e seco para evitar marcas de umidade.

como limpar parede com mancha de gordura
Com soluções caseiras fáceis de aplicar, é possível preservar a pintura, manter a cozinha higienizada e ainda prolongar a durabilidade do acabamento 89Stocker

O que evitar ao limpar paredes pintadas

Alguns produtos podem comprometer a integridade da pintura e devem ser evitados:

  • esponjas ásperas ou palhas de aço, que riscam a tinta;
  • cloro ou alvejantes fortes, que desbotam a cor;
  • excesso de água, que pode infiltrar e manchar a parede.

overflay