Como tirar mancha de gordura da parede sem danificar a pintura em 3 passos
Métodos simples e seguros ajudam a remover manchas de gordura da parede sem prejudicar a tinta, usando ingredientes acessíveis e cuidados diários
Manchas de gordura na parede são um incômodo frequente. O problema vai além da aparência: tentar remover a gordura sem os cuidados certos pode acabar danificando a pintura e deixando o espaço com aspecto ainda pior.
A seguir, conheça técnicas seguras e acessíveis que permitem resolver a situação de forma prática, garantindo um resultado eficaz sem riscos para o acabamento.
Por que a gordura gruda nas paredes da cozinha
Durante o preparo das refeições, respingos de gordura e vapores de alimentos se espalham pelo ambiente. Com o tempo, essas partículas se acumulam na parede, principalmente perto do fogão. Além da sujeira visível, a gordura pode penetrar levemente na pintura, dificultando a remoção com simples panos úmidos.
Produtos caseiros indicados para remover mancha de gordura
Alguns ingredientes comuns são aliados eficientes na hora de resolver o problema.Eles possuem ação eficaz, e não comprometem a tinta, se usados corretamente :
- Bicarbonato de sódio: ajuda a soltar a gordura acumulada sem agredir a pintura;
- Detergente neutro: remove a oleosidade de forma suave e segura;
- Vinagre branco: auxilia na neutralização do cheiro e atua como desengordurante leve;
- Amido de milho: pode ser usado como absorvente natural de óleo em manchas recentes.
Passo a passo de como limpar parede com mancha de gordura
A seguir, veja qual é o passo passo correto para eliminar de vez a gordura da sua parede:
- em um bowl, misturar 500 ml de água morna com 1 colher de chá de detergente neutro;
- umedeça um pano torcido ou esponja não abrasiva nessa solução;
- faça movimentos circulares leves sobre a mancha, sem esfregar com força;
- finalize passando outro pano apenas com água limpa, também bem torcido, para retirar o detergente;
- em seguida, seque com um pano microfibra.
Mancha persistente
Caso a mancha seja persistente, polvilhe bicarbonato de sódio sobre o local e borrife um pouco de vinagre, deixando agir por 5 minutos antes de passar o pano úmido novamente.
Finalize secando a parede com um pano limpo e seco para evitar marcas de umidade.
O que evitar ao limpar paredes pintadas
Alguns produtos podem comprometer a integridade da pintura e devem ser evitados:
- esponjas ásperas ou palhas de aço, que riscam a tinta;
- cloro ou alvejantes fortes, que desbotam a cor;
- excesso de água, que pode infiltrar e manchar a parede.