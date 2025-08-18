Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Poucos itens do banheiro sofrem tanto com a umidade quanto a cortina que protege o box. Com o tempo, manchas escuras de bolor e o mau cheiro se tornam inevitáveis, especialmente em ambientes pouco ventilados. Além de comprometer a estética, esse acúmulo pode prejudicar a higiene do espaço.

Com técnicas de limpeza e prevenção, é possível manter o tecido sempre limpo, prolongar sua durabilidade e evitar que o problema se repita.

Leia mais:

Por que a cortina do banheiro acumula manchas e bolor

O contato constante com respingos de água, aliado à falta de circulação de ar, cria o cenário perfeito para a proliferação de fungos. Restos de sabão e produtos de higiene também se acumulam nas fibras do tecido, favorecendo o aparecimento das temidas manchas escuras.

Itens que ajudam a evitar o bolor na cortina do banheiro

Alguns itens já presentes em casa podem evitar que a cortina fique manchada:

Vinagre branco: tem ação antifúngica e elimina odores;



tem ação antifúngica e elimina odores; Bicarbonato de sódio: ajuda a clarear o tecido e desinfetar;



ajuda a clarear o tecido e desinfetar; Água sanitária (em cortinas brancas): remove manchas persistentes;

remove manchas persistentes; Borrifador com álcool: útil para higienização rápida após o banho.

Como limpar a cortina do banheiro

Saiba como ter a cortina higienizada em poucos passos:

retire a cortina do suporte e coloque-a de molho em uma mistura de água morna, vinagre e bicarbonato por 30 minutos;



esfregue as áreas mais manchadas com uma escova ou vassoura;



enxágue bem em água corrente para retirar todos os resíduos;



deixe secar à sombra em local arejado antes de recolocar no banheiro.

Com cuidados simples de limpeza e prevenção, é possível manter a cortina livre de manchas e prolongar sua durabilidade hi room de Pexels

Truques para prolongar a durabilidade da cortina

Após cada banho, mantenha a cortina esticada para evitar dobras úmidas que favorecem o bolor. Abrir janelas ou ligar o exaustor para melhorar a circulação de ar no banheiro também é importante.

Além disso, faça a limpeza profunda pelo menos uma vez por mês, mesmo que não haja manchas visíveis.

Quando trocar a cortina por uma nova

Mesmo com todos os cuidados, chega um momento em que o desgaste se torna irreversível. Tecidos que apresentam furos, manchas que não saem ou aspecto endurecido já indicam a necessidade de substituição. Uma nova cortina garante mais higiene e mantém o banheiro sempre agradável.

