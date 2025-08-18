Aprenda a técnica que evita manchas e bolor na cortina do banheiro
A cortina do banheiro sofre com a umidade e logo acumula manchas escuras de bolor; conheça truques de limpeza e cuidados que mantêm o tecido por mais tempo
compartilheSiga no
Poucos itens do banheiro sofrem tanto com a umidade quanto a cortina que protege o box. Com o tempo, manchas escuras de bolor e o mau cheiro se tornam inevitáveis, especialmente em ambientes pouco ventilados. Além de comprometer a estética, esse acúmulo pode prejudicar a higiene do espaço.
Com técnicas de limpeza e prevenção, é possível manter o tecido sempre limpo, prolongar sua durabilidade e evitar que o problema se repita.
Leia mais:
- Conheça a mistura caseira que deixa o escorredor de louça sem lodo
- O truque da água com sal que deixa a esponja de cozinha livre de bactérias
- Conheça a mistura que deixa a grelha do fogão brilhando sem muito esforço
- Saiba como clarear pano de chão encardido mantendo o branco por mais tempo
Por que a cortina do banheiro acumula manchas e bolor
O contato constante com respingos de água, aliado à falta de circulação de ar, cria o cenário perfeito para a proliferação de fungos. Restos de sabão e produtos de higiene também se acumulam nas fibras do tecido, favorecendo o aparecimento das temidas manchas escuras.
Itens que ajudam a evitar o bolor na cortina do banheiro
Alguns itens já presentes em casa podem evitar que a cortina fique manchada:
- Vinagre branco: tem ação antifúngica e elimina odores;
- Bicarbonato de sódio: ajuda a clarear o tecido e desinfetar;
- Água sanitária (em cortinas brancas): remove manchas persistentes;
- Borrifador com álcool: útil para higienização rápida após o banho.
Como limpar a cortina do banheiro
Saiba como ter a cortina higienizada em poucos passos:
- retire a cortina do suporte e coloque-a de molho em uma mistura de água morna, vinagre e bicarbonato por 30 minutos;
- esfregue as áreas mais manchadas com uma escova ou vassoura;
- enxágue bem em água corrente para retirar todos os resíduos;
- deixe secar à sombra em local arejado antes de recolocar no banheiro.
Truques para prolongar a durabilidade da cortina
Após cada banho, mantenha a cortina esticada para evitar dobras úmidas que favorecem o bolor. Abrir janelas ou ligar o exaustor para melhorar a circulação de ar no banheiro também é importante.
Além disso, faça a limpeza profunda pelo menos uma vez por mês, mesmo que não haja manchas visíveis.
Quando trocar a cortina por uma nova
Mesmo com todos os cuidados, chega um momento em que o desgaste se torna irreversível. Tecidos que apresentam furos, manchas que não saem ou aspecto endurecido já indicam a necessidade de substituição. Uma nova cortina garante mais higiene e mantém o banheiro sempre agradável.