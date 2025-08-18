Conheça a mistura caseira que deixa o escorredor de louça sem lodo
A umidade e os resíduos de sabão transformam o escorredor em um foco de limo e mau cheiro; conheça a mistura caseira que resolve o problema com praticidade
O escorredor de louças é um item indispensável na cozinha, mas com o tempo pode se tornar um problema, como: limo acumulado, manchas esbranquiçadas e mau cheiro causado pela umidade constante e resíduos de sabão ou alimentos. Além de prejudicar a aparência do ambiente, essa sujeira também representa risco de contaminação para a cozinha.
Para evitar esses transtornos, existe um método simples, barato e eficiente que devolve o brilho ao recipiente sem exigir produtos caros ou muito esforço. Veja a seguir como limpar o escorredor de louça de maneira fácil e completa.
Por que o escorredor acumula limo e mau cheiro
A umidade presente no dia a dia cria o ambiente perfeito para a proliferação de fungos e bactérias. Restos de detergente, partículas de comida e a água que escorre dos utensílios acabam se depositando no material, formando uma camada de limo e manchas que comprometem a higiene e deixam a peça com aspecto desagradável.
Ingredientes simples para preparar a mistura caseira
Para preparar a solução de limpeza, basta separar itens que já costumam estar na despensa:
- 1 xícara de vinagre branco;
- 2 colheres de bicarbonato de sódio;
- água morna suficiente para cobrir o escorredor.
Passo a passo de como limpar escorredor de louça
Agora que já possui os ingredientes corretos, confira o passo a passo de como limpar o escorredor de louça:
- coloque o escorredor dentro de uma bacia ou tanque que permita cobri-lo com água morna;
- acrescente o vinagre e o bicarbonato na água; a reação efervescente vai ajudar a soltar a sujeira;
- deixe de molho por 20 a 30 minutos;
- enxágue bem com água corrente e seque antes de usar novamente.
Mantenha seu escorredor limpo por mais tempo
A seguir veja algumas dicas para deixar o seu utensílio mais higiênico e funcional:
- seque o escorredor após cada lavagem de louças;
- evite acumular pratos e copos por longos períodos;
- faça a limpeza completa pelo menos uma vez por semana;
- use panos limpos e secos para remover excesso de água;
- não utilize palhas de aço, que riscam e comprometem a durabilidade;
- evite produtos muito abrasivos, como água sanitária pura, que podem corroer o metal ou manchar o plástico;
- não deixe o escorredor úmido em locais sem ventilação.