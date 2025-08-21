Aprenda uma mistura poderosa que tira a gordura do micro-ondas em minutos
A gordura acumulada no micro-ondas pode ser eliminada com truques que facilitam a limpeza, soltam a sujeira incrustada e ajudam a manter o aparelho higienizado
Poucos itens da cozinha acumulam sujeira tão rapidamente quanto o micro-ondas. Respingos de molhos, gorduras e restos de comida que estouram durante o aquecimento criam camadas difíceis de remover, além de causar mau cheiro. Com o tempo, a tarefa de limpar o aparelho pode se tornar frustrante, principalmente quando a gordura já está impregnada nas laterais e na grelha interna.
Para resolver o problema, uma mistura caseira simples e acessível é capaz de soltar até a sujeira mais resistente sem esforço e sem prejudicar o funcionamento do eletrodoméstico.
Gordura acumulada no micro-ondas
O uso constante do micro-ondas faz com que líquidos e gorduras respinguem nas paredes internas. Molhos, queijos, carnes e sopas são alguns dos alimentos que mais contribuem para a formação dessa camada. A ausência de uma limpeza frequente intensifica o problema, deixando manchas amareladas e odores persistentes que se tornam mais difíceis de eliminar.
Como limpar micro-ondas engordurado com mistura caseira
Conheça a mistura eficaz que ajuda na limpeza do micro-ondas:
Ingredientes necessários
- 1 limão;
- 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
- 300 ml de água.
Passo a passo da aplicação
- encha uma tigela de vidro ou cerâmica própria para micro-ondas com a água;
- esprema o suco do limão e adicione as cascas dentro da tigela;
- misture o bicarbonato de sódio;
- coloque a tigela no micro-ondas e aqueça por 3 a 5 minutos, até levantar vapor;
- mantenha a porta fechada por mais 2 minutos para que o vapor aja sobre a gordura;
- retire a tigela com cuidado e passe um pano ou esponja úmida nas superfícies internas; a sujeira vai sair com facilidade.
Outros métodos eficazes de limpeza
É possível ter o micro-ondas limpo de outras formas, veja como:
Vapor com vinagre branco
Misture água com vinagre branco em partes iguais e aqueça no micro-ondas. Esse método também ajuda a soltar sujeiras incrustadas, além de neutralizar odores.
Água quente e vapor
Apenas aqueça a água pura no micro-ondas por alguns minutos, isso já contribui para amolecer a gordura, facilitando a limpeza posterior.
O que evitar na hora de limpar o micro-ondas engordurado
Para preservar o eletrodoméstico, é importante não usar produtos abrasivos como palha de aço, esponjas ásperas ou químicos corrosivos. Além disso, nunca deve ser utilizada água em excesso dentro do micro-ondas, já que pode prejudicar os sistemas internos. Panos úmidos e misturas leves são sempre a melhor escolha.