Aprenda uma mistura poderosa que tira a gordura do micro-ondas em minutos

A gordura acumulada no micro-ondas pode ser eliminada com truques que facilitam a limpeza, soltam a sujeira incrustada e ajudam a manter o aparelho higienizado

Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
21/08/2025 17:08 - atualizado em 21/08/2025 17:08

micro-ondas
Manter o micro-ondas limpo não precisa ser uma tarefa complicada crédito: pixelshot

Poucos itens da cozinha acumulam sujeira tão rapidamente quanto o micro-ondas. Respingos de molhos, gorduras e restos de comida que estouram durante o aquecimento criam camadas difíceis de remover, além de causar mau cheiro. Com o tempo, a tarefa de limpar o aparelho pode se tornar frustrante, principalmente quando a gordura já está impregnada nas laterais e na grelha interna.

Para resolver o problema, uma mistura caseira simples e acessível é capaz de soltar até a sujeira mais resistente sem esforço e sem prejudicar o funcionamento do eletrodoméstico.

Gordura acumulada no micro-ondas

O uso constante do micro-ondas faz com que líquidos e gorduras respinguem nas paredes internas. Molhos, queijos, carnes e sopas são alguns dos alimentos que mais contribuem para a formação dessa camada. A ausência de uma limpeza frequente intensifica o problema, deixando manchas amareladas e odores persistentes que se tornam mais difíceis de eliminar.

Como limpar micro-ondas engordurado com mistura caseira

Conheça a mistura eficaz que ajuda na limpeza do micro-ondas:

Ingredientes necessários

  • 1 limão;
  • 2 colheres de sopa de bicarbonato de sódio;
  • 300 ml de água.

Passo a passo da aplicação

  1. encha uma tigela de vidro ou cerâmica própria para micro-ondas com a água;
  2. esprema o suco do limão e adicione as cascas dentro da tigela;
  3. misture o bicarbonato de sódio;
  4. coloque a tigela no micro-ondas e aqueça por 3 a 5 minutos, até levantar vapor;
  5. mantenha a porta fechada por mais 2 minutos para que o vapor aja sobre a gordura;
  6. retire a tigela com cuidado e passe um pano ou esponja úmida nas superfícies internas; a sujeira vai sair com facilidade.

micro-ondas
Com o uso de misturas como a de limão e bicarbonato, a remoção da gordura acumulada torna-se prática e segura pixelshot

Outros métodos eficazes de limpeza

É possível ter o micro-ondas limpo de outras formas, veja como:

Vapor com vinagre branco

Misture água com vinagre branco em partes iguais e aqueça no micro-ondas. Esse método também ajuda a soltar sujeiras incrustadas, além de neutralizar odores.

Água quente e vapor

Apenas aqueça a água pura no micro-ondas por alguns minutos, isso já contribui para amolecer a gordura, facilitando a limpeza posterior.

O que evitar na hora de limpar o micro-ondas engordurado

Para preservar o eletrodoméstico, é importante não usar produtos abrasivos como palha de aço, esponjas ásperas ou químicos corrosivos. Além disso, nunca deve ser utilizada água em excesso dentro do micro-ondas, já que pode prejudicar os sistemas internos. Panos úmidos e misturas leves são sempre a melhor escolha.

