O guia definitivo para limpar seu chuveiro e eliminar os micróbios

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Seu chuveiro pode parecer limpo, mas a combinação de umidade e calor o transforma em um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, fungos e mofo. Sujeira pode se acumular no espalhador, nos rejuntes e no ralo, representando um risco silencioso para a saúde.

A boa notícia é que uma higienização completa e eficaz não exige produtos caros ou complexos. Com ingredientes que você provavelmente já tem na despensa, é possível eliminar esses hóspedes indesejados e garantir um banho mais seguro para toda a família.

O acúmulo de limo escuro nos cantos e manchas no box não são apenas um problema estético. A exposição contínua a esses microrganismos pode agravar alergias e problemas respiratórios. Por isso, uma rotina de limpeza adequada é fundamental para o bem-estar.

Passo a passo para uma higienização completa

Para eliminar germes e deixar seu chuveiro brilhando, siga o guia prático e econômico abaixo. Você precisará de vinagre branco de álcool, bicarbonato de sódio, uma escova de cerdas firmes e um saco plástico.

1. Limpe o espalhador de água

Essa é uma das áreas mais críticas. Encha um saco plástico com vinagre branco até a metade e amarre-o ao redor do chuveiro, garantindo que os furos fiquem submersos. Deixe agir por pelo menos uma hora e, em seguida, remova o saco e use uma escova para tirar qualquer resíduo solto. Abra a água para enxaguar.

2. Cuide dos rejuntes e azulejos

Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água. Aplique diretamente sobre os rejuntes e áreas com limo ou mofo. Borrife vinagre branco por cima da pasta. A reação efervescente ajuda a soltar a sujeira. Deixe agir por 15 minutos e esfregue com uma escova.

3. Higienize o box e as portas

Use a mesma solução de vinagre e água para limpar o vidro ou acrílico do box. O vinagre é excelente para remover manchas de água e resíduos de sabão, deixando a superfície transparente novamente.

Com ingredientes que você provavelmente já tem na despensa, é possível eliminar esses hóspedes indesejadosgolfcphoto de Getty Images

4. Não se esqueça do ralo

Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no ralo, seguida por meia xícara de vinagre. A espuma ajudará a desobstruir e limpar o encanamento. Após 15 minutos, jogue água quente para finalizar.

Como manter o chuveiro limpo por mais tempo

Após a limpeza profunda, algumas práticas simples no dia a dia ajudam a prevenir o reaparecimento de mofo e bactérias:

Mantenha o banheiro sempre arejado; deixe a janela aberta ou o exaustor ligado durante e após o banho para reduzir a umidade;

Use um rodo pequeno para secar as paredes do box e o piso após o uso; isso remove o excesso de água que alimenta os microrganismos;

Borrife uma solução de água e vinagre nos azulejos e no box uma vez por semana para evitar o acúmulo de sujeira.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.