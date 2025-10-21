O guia definitivo para limpar seu chuveiro e eliminar os micróbios
Descubra um passo a passo simples e eficaz para higienizar seu banheiro, com produtos que você já tem em casa para proteger sua saúde e bem-estar
compartilheSIGA
Seu chuveiro pode parecer limpo, mas a combinação de umidade e calor o transforma em um ambiente ideal para a proliferação de bactérias, fungos e mofo. Sujeira pode se acumular no espalhador, nos rejuntes e no ralo, representando um risco silencioso para a saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A boa notícia é que uma higienização completa e eficaz não exige produtos caros ou complexos. Com ingredientes que você provavelmente já tem na despensa, é possível eliminar esses hóspedes indesejados e garantir um banho mais seguro para toda a família.
Leia Mais
O acúmulo de limo escuro nos cantos e manchas no box não são apenas um problema estético. A exposição contínua a esses microrganismos pode agravar alergias e problemas respiratórios. Por isso, uma rotina de limpeza adequada é fundamental para o bem-estar.
-
-
Como tirar mancha de gordura da parede sem danificar a pintura em 3 passos
-
Aprenda a limpar a geladeira e eliminar odores com receita caseira
Passo a passo para uma higienização completa
Para eliminar germes e deixar seu chuveiro brilhando, siga o guia prático e econômico abaixo. Você precisará de vinagre branco de álcool, bicarbonato de sódio, uma escova de cerdas firmes e um saco plástico.
1. Limpe o espalhador de água
Essa é uma das áreas mais críticas. Encha um saco plástico com vinagre branco até a metade e amarre-o ao redor do chuveiro, garantindo que os furos fiquem submersos. Deixe agir por pelo menos uma hora e, em seguida, remova o saco e use uma escova para tirar qualquer resíduo solto. Abra a água para enxaguar.
2. Cuide dos rejuntes e azulejos
Faça uma pasta com bicarbonato de sódio e um pouco de água. Aplique diretamente sobre os rejuntes e áreas com limo ou mofo. Borrife vinagre branco por cima da pasta. A reação efervescente ajuda a soltar a sujeira. Deixe agir por 15 minutos e esfregue com uma escova.
3. Higienize o box e as portas
Use a mesma solução de vinagre e água para limpar o vidro ou acrílico do box. O vinagre é excelente para remover manchas de água e resíduos de sabão, deixando a superfície transparente novamente.
4. Não se esqueça do ralo
Despeje meia xícara de bicarbonato de sódio diretamente no ralo, seguida por meia xícara de vinagre. A espuma ajudará a desobstruir e limpar o encanamento. Após 15 minutos, jogue água quente para finalizar.
Como manter o chuveiro limpo por mais tempo
Após a limpeza profunda, algumas práticas simples no dia a dia ajudam a prevenir o reaparecimento de mofo e bactérias:
-
Mantenha o banheiro sempre arejado; deixe a janela aberta ou o exaustor ligado durante e após o banho para reduzir a umidade;
-
Use um rodo pequeno para secar as paredes do box e o piso após o uso; isso remove o excesso de água que alimenta os microrganismos;
-
Borrife uma solução de água e vinagre nos azulejos e no box uma vez por semana para evitar o acúmulo de sujeira.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.