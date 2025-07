Manchas difíceis, aparência envelhecida e até acúmulo de sujeira, o rejunte é um dos primeiros elementos a denunciar que um piso já teve dias melhores. Mas, nem sempre é preciso partir para reformas complexas ou trocas de revestimento. Em muitos casos, renovar o rejunte com tinta específica pode ser o suficiente para transformar completamente o visual de um ambiente.

A técnica é simples, acessível e pode ser aplicada em banheiros, cozinhas, áreas externas e até salas, dependendo do tipo de revestimento. Mas antes de pegar o pincel, é importante entender quando essa solução realmente vale a pena e como aplicá-la da maneira certa.

Vale a pena usar tinta para rejunte?

Sim, desde que o rejunte esteja estruturalmente íntegro, ou seja, sem rachaduras profundas, buracos ou descolamento. A tinta para rejunte tem efeito estético, ela cobre manchas, uniformiza a cor e devolve a aparência de novo ao piso ou à parede. No entanto, ela não substitui a função do rejunte tradicional, que é vedar e proteger contra infiltrações.

Se o seu rejunte está apenas encardido ou mofado, a pintura pode ser uma alternativa econômica e rápida para renovar o ambiente.

Qual tinta usar para pintar rejunte?

O produto ideal é a tinta específica para rejunte, vendida em lojas de materiais de construção. Elas são feitas à base de resinas resistentes à umidade e ao atrito, e vêm em diversas cores, como branco, cinza, marrom, bege e preto.

Evite usar tintas comuns, como látex ou acrílica, pois elas não têm aderência adequada ao rejunte e podem descascar com facilidade. Além disso, não são resistentes à umidade nem à limpeza frequente.

Como renovar o rejunte com tinta

Confira o passo a passo a seguir de como renovar o ambiente da sua casa apenas com tinta para rejunte:

1. Limpeza é o primeiro passo

Antes de aplicar qualquer produto, o rejunte deve estar completamente limpo e seco. Use uma escova com cerdas duras e um desengordurante para remover resíduos, mofo e poeira. Essa etapa é essencial para garantir a fixação da tinta.

2. Proteja os revestimentos

A tinta de rejunte pode manchar pisos e azulejos, especialmente os mais porosos. Proteja as laterais dos revestimentos com fita crepe ou use uma caneta para rejunte, que facilita a aplicação com mais precisão.

3. Aplique com calma

Com o pincel aplicador ou a caneta de rejunte, passe a tinta sobre as linhas, respeitando os limites. Trabalhe em pequenos trechos por vez. Após a aplicação, remova o excesso imediatamente com um pano úmido.

4. Tempo de secagem

Espere pelo menos 24 horas antes de pisar no local novamente ou fazer a limpeza do piso. Algumas marcas pedem até 48h para a secagem completa, especialmente em áreas úmidas.

Com um pouco de paciência e atenção aos detalhes, o piso pode parecer novo em poucas horas Vladdeep de Getty Images

Onde a técnica funciona melhor?

A tintura de rejunte é ideal para:

banheiros (paredes e pisos com bom acabamento);



cozinhas (especialmente em revestimentos cerâmicos);



lavanderias e áreas de serviço;



ambientes com pisos claros ou desgastados.

Ela não é recomendada para rejuntes danificados, trincados ou com infiltrações, pois nesses casos o ideal é refazer o rejunte com massa nova.

Quais cuidados devem ser tomados?

Evite limpar com produtos abrasivos, como cloro puro ou saponáceos fortes, nas primeiras semanas após a pintura. Também é importante testar a tinta em um pequeno trecho antes de pintar todo o rejunte.

Além disso, prefira dias secos e bem ventilados para fazer a aplicação e se usar,

a caneta de rejunte, agite bem o produto antes e reaplique se a cor não ficar uniforme na primeira camada.