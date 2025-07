Escolher o piso certo é uma das decisões mais importantes em uma reforma ou construção. Entre tantas opções no mercado, o porcelanato se destaca por unir beleza, durabilidade e praticidade. Mas afinal, é melhor escolher o porcelanato polido ou o acetinado?

Ambos têm características próprias, e a escolha vai depender do ambiente, do uso do espaço e do efeito estético desejado. Veja a seguir as diferenças principais entre esses dois tipos.

Leia mais:

Qual a diferença entre porcelanato polido e acetinado

A principal diferença entre os dois está no acabamento da superfície:

Porcelanato polido

recebe um polimento extra que deixa a superfície extremamente lisa e brilhante;



tem acabamento reflexivo, que valoriza a iluminação natural;



é mais escorregadio quando molhado;



ideal para criar ambientes sofisticados e amplos.

Porcelanato acetinado

possui acabamento mais fosco e suave ao toque;



não brilha nem reflete luz;



é menos escorregadio e mais seguro em áreas molhadas;



traz uma sensação de aconchego aos ambientes.

Onde usar cada tipo de porcelanato na casa

Cada piso possui o ambiente certo para ser utilizado, veja quais são:

Ambientes ideais para o porcelanato polido

Esse tipo é indicado para locais de tráfego leve e onde o aspecto visual é prioridade. Evite o uso em banheiros, cozinhas e áreas externas, pois a superfície escorregadia pode representar riscos. Prefira os seguintes lugares:

salas de estar e jantar;



quartos;



corredores internos;



hall de entrada.



porcelanato polido JodiJacobson de Getty Images Signature porcelanato polido edithub pro de Pexels Voltar Próximo

Ambientes ideais para o porcelanato acetinado

Com textura menos lisa, é mais seguro e versátil, indicado para:

banheiros e lavabos;



cozinhas e área de serviço;



varandas e sacadas;



áreas externas cobertas.

Também pode ser usado em salas e quartos, principalmente se o morador preferir um visual mais aconchegante e moderno.

porcelanato acetinado Curtis Adams de Pexels porcelanato acetinado Curtis Adams de Pexels Voltar Próximo

Como escolher entre o polido e o acetinado

A decisão entre um e outro deve considerar alguns pontos:

Segurança: se o local é molhado ou com risco de quedas, prefira o acetinado



se o local é molhado ou com risco de quedas, prefira o acetinado Estilo: o polido tem aspecto mais clássico e sofisticado; o acetinado, mais contemporâneo e neutro



o polido tem aspecto mais clássico e sofisticado; o acetinado, mais contemporâneo e neutro Manutenção: o polido mostra mais manchas de pegadas e precisa de limpeza mais frequente



o polido mostra mais manchas de pegadas e precisa de limpeza mais frequente Iluminação: o polido reflete mais luz e pode ampliar visualmente ambientes pequenos

Existem outros tipos de porcelanato?

Sim. Além do polido e do acetinado, há também:

Porcelanato natural: mais rústico, ideal para áreas externas;



mais rústico, ideal para áreas externas; Porcelanato esmaltado: tem uma camada de esmalte que permite acabamentos variados;

tem uma camada de esmalte que permite acabamentos variados; Porcelanato técnico: mais resistente e usado em ambientes comerciais.

Cada tipo atende a uma necessidade específica, por isso vale a pena consultar a descrição do fabricante e analisar o uso do espaço.