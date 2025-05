Discreto, mas indispensável, o rodapé é um dos elementos mais subestimados na hora de pensar a decoração e funcionalidade de um ambiente. Além de contribuir para a estética do espaço, ele protege a base das paredes contra impactos, umidade e sujeira. Mas, afinal, como escolher o rodapé certo para cada cômodo? O segredo está em combinar estilo, material e funcionalidade de acordo com o uso do espaço.

Qual a função real do rodapé?

Muito mais que acabamento, o rodapé tem função prática:

protege a parte inferior da parede de batidas e da umidade ao lavar o chão;



facilita a limpeza do ambiente;



esconde imperfeições entre o piso e a parede;

valoriza o visual, criando uma “moldura” discreta nos cômodos.

Como escolher rodapé para cada ambiente da casa

Cada ambiente necessita de um rodapé específico para valorizar o local, veja:

Sala e corredores

Esses espaços permitem mais liberdade estética. Rodapés de MDF branco ou colorido combinam bem com pisos de madeira ou porcelanato e podem ter até 15 cm de altura para maior destaque.

Quartos

Prefira modelos que harmonizem com a cor do piso e da parede. O MDF com pintura fosca traz aconchego e leveza, ideal para um ambiente de descanso.

Banheiros e cozinhas

Aqui, o fator principal é a resistência à umidade. Rodapés de PVC, cerâmica ou porcelanato são os mais recomendados, principalmente os embutidos ou que seguem o mesmo material do piso.

Lavanderia, áreas externas e de serviço

Exigem materiais resistentes à água e produtos químicos. Rodapés de alumínio, granito ou PVC técnico são os mais indicados.

Diferenças entre os principais materiais de rodapé

Os rodapés apresentam materiais diferentes, saiba quais são eles e seus pontos positivos:

MDF: ótimo custo-benefício, ideal para áreas secas;



ótimo custo-benefício, ideal para áreas secas; PVC: leve, resistente à umidade e fácil de instalar;



leve, resistente à umidade e fácil de instalar; Poliestireno (EPS): visual sofisticado e resistente à água, mas mais caro;



visual sofisticado e resistente à água, mas mais caro; Cerâmica ou porcelanato: ideal para áreas molhadas e fácil de limpar;

ideal para áreas molhadas e fácil de limpar; Alumínio: moderno e muito durável, ideal para projetos contemporâneos.

A altura do rodapé faz diferença?

Sim. Modelos mais altos (10 a 15 cm) são tendência em ambientes amplos e com pé-direito elevado, pois trazem elegância e impacto visual. Já em locais menores, rodapés de 7 a 10 cm cumprem bem a função sem pesar no ambiente.

Rodapé embutido ou sobreposto: qual escolher?